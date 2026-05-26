Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ilk kez paylaştı: 130 yıllık Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları ne durumda?

Tarihi Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların iki... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T11:38+0300

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmalarının detaylarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Bittiği zaman Haydarpaşa'nın İstdanbul'un en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini söyleyen Bakan Ersoy, "İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek" dedi. Detayları ilk kez paylaştıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir asrı aşkın geçmişiyle İstanbul'un hafızasında simge yapılardan biri olan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon ve dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor.Alanda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi gar sahasında yürütülen çalışmaların ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Haydarpaşa Garı'nın yaklaşık 130 yıllık geçmişiyle Anadolu-Bağdat demir yolu hattının başlangıç noktalarından biri olduğunu belirten Ersoy, Haydarpaşa'nın bütün Anadolu'nun Avrupa'ya ve Batı'ya bağlanma noktası olduğunu kaydetti. Haydarpaşa'nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını ifade eden Ersoy, milyonlarca insanın göçüne, yolculuğuna ve hatırasına ev sahipliği yaptığını belirtti.Kapanmış taş ocakları yeniden açtırıldı Restorasyon çalışmalarının öncesinde bölgede kapsamlı araştırmalar yapıldığını aktaran Ersoy, alanın geçmişi ve hafızasının detaylı şekilde incelendiğini, restorasyon sürecinin Bilim Kurulu eşliğinde yürütüldüğünü bildirdi.Çalışmalarda özgün malzeme kullanımına hassasiyet gösterildiğini belirten Ersoy, "Bazı taşların yeniden kullanılabilmesi için kapanmış taş ocakları yeniden açtırıldı, oradan taşlar çıkarıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu." bilgisini verdi.Haydarpaşa ne zaman açılacak?Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burası çok önemli bir ulaşım aksı ve bu özelliği korunuyor. Haydarpaşa'da sadece ulaşım aksı özelliği korunmuyor aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman Haydarpaşa, şehrin en önemli cazibe noktalarından biri olacak. İki etapta bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz ilk etabı, ağırlıklı kısmını İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirmek."Haydarpaşa Tren Garı'nda neler olacak?Haydarpaşa'daki ana gar binasında bekleme alanları ve çok amaçlı salonların korunacağını belirten Ersoy, yapının hem gar hem de sergi işlevi göreceğini ifade etti. Ersoy, garın hemen yanında bulunan yaklaşık 6 bin metrekarelik yapının ise her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane kompleksi haline getirileceğini duyurdu.Gar sahasında dijital müze alanları oluşturulacağı bilgisini veren Ersoy, bölgede yaklaşık 15 dönümlük arkeopark alanı ile Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesinin hayata geçirileceğini bildirdi. Ersoy, "Müzeyle arkeoparkın bu kadar yakın ve iç içe olduğu başka bir uygulama da hemen hemen dünyada yok. Haydarpaşa, bu açıdan da bir ilk olacak." ifadesini kullandı.Haydarpaşa'da "Dört Deniz Müzesi" konsepti üzerinde de çalışıldığını, projenin küratörlüğünü Venedik Bienali'nin küratörlerinden Luca Molinari'nin yürüttüğünü aktaran Ersoy, Molinari'nin uluslararası alanda önemli bir sanat danışmanı ve tasarımcı olduğunu, projede kültür ve tasarım vizyonunun da ön planda tutulduğunu kaydetti.Anadolu Yakası'nda büyük ölçekli kültür sanat alanlarının eksikliğine dikkati çeken Ersoy, Haydarpaşa'nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.Ulaşım aksı özelliği korunacakBakan Ersoy, "Haydarpaşa, aslında Avrupa Yakası'nda gerçekleştirdiğimiz Atatürk Kültür Merkezi gibi bir kompleksin işlevini Anadolu Yakası'na da kazandırmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şunları kaydetti:Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacakHaydarpaşa Gar binasında kapsamlı zemin iyileştirme, yapısal güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Gar sahasında yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir arkeoloji müzesi inşa ediliyor. Deniz temalı olarak tasarlanan müzede, Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek seçkin eserlerin sergilenmesi planlanıyor.Haydarpaşa Gar sahasında ayrıca yaklaşık 20 bin kişilik etkinlik alanı oluşturuluyor. Proje kapsamında yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Haydarpaşa sahili yeniden kamusal kullanıma açılacak.

