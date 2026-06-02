https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/abdde-11-nukleer-bilimci-gizemi-1inin-cenazesi-bulundu-1106192803.html

ABD'de 11 nükleer bilimci gizemi: 1'inin cenazesi bulundu

ABD'de 11 nükleer bilimci gizemi: 1'inin cenazesi bulundu

Sputnik Türkiye

ABD'nin nükleer sırlar ve eknolojilerle bağlantılı olduğu belirtilen kayıp 11 bilim insanı arasında yer alan 54 yaşındaki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T15:18+0300

2026-06-02T15:18+0300

2026-06-02T15:18+0300

dünya

abd

bilim insanı

kayıp

nükleer

fbi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106191503_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5da4763902fdd6b5090e575b8f130ce9.jpg

New Mexico Eyalet Polisi, bir yürüyüşçünün McGaffey Ridge bölgesinde Casias'ın kalıntılarını bulduğunu, kalıntıların yanında bir tabanca bulunduğunu açıkladı. Adli Tıp Araştırmaları Ofisi, kalıntıların Casias'a ait olduğunu doğrularken ölüm nedeni ve şeklinin henüz belirlenemediğini duyurdu.Casias, 25 Haziran 2025'te işe gitmemesi ve kızını ziyaret ettikten sonra evine dönmemesi üzerine kayıp ilan edilmişti. Ailesi, çantası, kimliği ve cep telefonlarının geride bırakıldığını fark edince yetkililere başvurmuştu.Kongre ve FBI inceleme başlattıCasias'ın kaybolması, ABD'de nükleer araştırmalar ve füze teknolojileriyle bağlantılı çalışanların son yıllardaki gizemli ölümleri ve kaybolmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, FBI Direktörü Kash Patel'e gönderdiği mektupta, "ABD'nin nükleer sırları veya roket teknolojileriyle bağlantılı" kişilerin ölüm ve kaybolmalarına ilişkin haberleri incelemeye aldığını bildirmişti.FBI, kayıplarla ilgili nisan ayında soruşturma başlatmıştı.Komite Başkanı James Comer ile Kongre üyesi Eric Burlison, 2023'ten bu yana yaşanan vakalar arasında "olası karanlık bir bağlantı" bulunabileceğine dair soruların ortaya çıktığını belirtmişti.Aralarında kritik isimler varİncelenen vakalar arasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışanları, NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) birimiyle bağlantılı kişiler, nükleer füzyon üzerine çalışan bir MIT bilim insanı, bir ilaç araştırmacısı ve nükleer silah bileşenleri üreten bir tesiste görev yapan bir yüklenici de bulunuyor.Yetkililer şu ana kadar Casias'ın ölümü ile diğer vakalar arasında herhangi bir bağlantı tespit edildiğini açıklamadı. Temsilciler Meclisi'nin inceleme konusu yaptığı haberlerin de henüz doğrulanmadığı vurgulandı.Casias'ın bulunmasıyla birlikte yaklaşık bir yıldır devam eden arama çalışmaları sona ererken, ölümünün arkasındaki neden ve diğer vakalarla olası ilişkisi hakkındaki soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/turkiyede-il-sayisi-82ye-mi-cikacak-il-olmaya-yakin-24-ilce-hangisi-1106185471.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bilim insanı, kayıp, nükleer, fbi