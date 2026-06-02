ABD'de 11 nükleer bilimci gizemi: 1'inin cenazesi bulundu
ABD'nin nükleer sırlar ve eknolojilerle bağlantılı olduğu belirtilen kayıp 11 bilim insanı arasında yer alan 54 yaşındaki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı... 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T15:18+0300
ABD'nin nükleer sırlar ve eknolojilerle bağlantılı olduğu belirtilen kayıp 11 bilim insanı arasında yer alan 54 yaşındaki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışanı Melissa Casias'ın cesedi, New Mexico'daki Carson Ulusal Ormanı'nda bulundu. Casias, son yıllarda gizemli şekilde kaybolan veya hayatını kaybeden 11 bilim insanı ve araştırmacı arasındaydı.
New Mexico Eyalet Polisi, bir yürüyüşçünün McGaffey Ridge bölgesinde Casias'ın kalıntılarını bulduğunu, kalıntıların yanında bir tabanca bulunduğunu açıkladı. Adli Tıp Araştırmaları Ofisi, kalıntıların Casias'a ait olduğunu doğrularken ölüm nedeni ve şeklinin henüz belirlenemediğini duyurdu.
Casias, 25 Haziran 2025'te işe gitmemesi ve kızını ziyaret ettikten sonra evine dönmemesi üzerine kayıp ilan edilmişti. Ailesi, çantası, kimliği ve cep telefonlarının geride bırakıldığını fark edince yetkililere başvurmuştu.
Kongre ve FBI inceleme başlattı
Casias'ın kaybolması, ABD'de nükleer araştırmalar ve füze teknolojileriyle bağlantılı çalışanların son yıllardaki gizemli ölümleri ve kaybolmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi, FBI Direktörü Kash Patel'e gönderdiği mektupta, "ABD'nin nükleer sırları veya roket teknolojileriyle bağlantılı" kişilerin ölüm ve kaybolmalarına ilişkin haberleri incelemeye aldığını bildirmişti.
FBI, kayıplarla ilgili nisan ayında soruşturma başlatmıştı.
Komite Başkanı James Comer ile Kongre üyesi Eric Burlison, 2023'ten bu yana yaşanan vakalar arasında "olası karanlık bir bağlantı" bulunabileceğine dair soruların ortaya çıktığını belirtmişti.
Aralarında kritik isimler var
İncelenen vakalar arasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı çalışanları, NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) birimiyle bağlantılı kişiler, nükleer füzyon üzerine çalışan bir MIT bilim insanı, bir ilaç araştırmacısı ve nükleer silah bileşenleri üreten bir tesiste görev yapan bir yüklenici de bulunuyor.
Yetkililer şu ana kadar Casias'ın ölümü ile diğer vakalar arasında herhangi bir bağlantı tespit edildiğini açıklamadı. Temsilciler Meclisi'nin inceleme konusu yaptığı haberlerin de henüz doğrulanmadığı vurgulandı.
Casias'ın bulunmasıyla birlikte yaklaşık bir yıldır devam eden arama çalışmaları sona ererken, ölümünün arkasındaki neden ve diğer vakalarla olası ilişkisi hakkındaki soruşturma sürüyor.