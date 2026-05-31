Özgür Özel MYK'yı topladı: Salı günü grup toplantısı yapılacak mı?
Sputnik Türkiye
2026-05-31T14:48+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
merkez yürütme kurulu (myk)
murat emir
2026
özgür özel, chp, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), merkez yürütme kurulu (myk) , murat emir
CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) MYK üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı saat 11.00'de başladı.
Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada bu toplantının olağan bir MYK olduğunu ve Türkiye gündemini masaya yatıracaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına yanıt
Gazeteciler Murat Emir'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum." açıklamasını da sordu.
"Hiçbir şekilde partimizde bu suçlamaya muhatap olacak kimse olmadı." diyen Emir, "Bu iftiralar öteden beri Kılıçdaroğlu'nun ekibine yapılan bayat iftiralardır. Sandığına sahip çıkan, hukuk arayan, kurultay isteyen kadrolar var." ifadelerini kullandı.
Salı günü grup toplantısı olacak mı?
CHP'de TBMM'de her hafta salı günleri gerçekleşen grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı da tartışılıyor. Göreve geri dönen Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısının tarihinin daha sonra belirleneceğine yönelik bir açıklama yapmıştı .
Gazeteciler Emir'e bu durumu da sordu. "Bu sorunun sorulmasına şaşırdığımızı ifade etmeliyim." diyen Emir, yönetmelikler ve parti tüzüğünü işaret etti.
Murat Emir, "Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu Grup Genel Kurulu toplantısını saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı’nın diğer Salı günlerinden bir farkı yok." diye konuştu.