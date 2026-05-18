Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Dev şirket iflas etti: Havalimanı ve lüks otellere özel mobilya üretiyordu
Türkiye'nin önde gelen mobilya ve proje dekorasyon firması WD Group Mobilya iflas etti. 18.05.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye'de havalimanı, lüks otel, AVM ve lüks konutlar için özel mobilya üreten WD Group ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket iflasını açıkladı. Havalimanlarına özel üretim mobilya yapıyorduBursa'da 15 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan mobilya ve dekorasyon firmalarından WD Group Mobilya, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyerek iflas etti. Havalimanı, otel, AVM, hastane ve büyük konut projelerine yönelik özel üretimler gerçekleştiren şirketi 2012 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyordu. Konkordato talebi olumlu karşılanmadıŞirketin konkordato talebi olumlu sonuçlanmazken Ekonomim'in haberine göre, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ulaşan bilgiler, mahkemenin şirketin mali gücünü toparlamasına imkân kalmadığına hükmettiğini ve iflas kararını kesinleştirdiğini gösterdi. İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesine göre alınan kararla, şirketin varlıklarının "basit tasfiye" yöntemiyle elden çıkarılması için resmi adımlar başlatıldı. İflas masasının kurulması ve avansların aktarılmasıyla birlikte, süreç Bursa İflas Müdürlüğü kontrolünde devam edecek.
15:03 18.05.2026
Havalimanlarına özel üretim mobilya yapıyordu

Bursa'da 15 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan mobilya ve dekorasyon firmalarından WD Group Mobilya, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyerek iflas etti. Havalimanı, otel, AVM, hastane ve büyük konut projelerine yönelik özel üretimler gerçekleştiren şirketi 2012 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyordu.

Konkordato talebi olumlu karşılanmadı

Şirketin konkordato talebi olumlu sonuçlanmazken Ekonomim'in haberine göre, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan bilgiler, mahkemenin şirketin mali gücünü toparlamasına imkân kalmadığına hükmettiğini ve iflas kararını kesinleştirdiğini gösterdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine göre alınan kararla, şirketin varlıklarının "basit tasfiye" yöntemiyle elden çıkarılması için resmi adımlar başlatıldı. İflas masasının kurulması ve avansların aktarılmasıyla birlikte, süreç Bursa İflas Müdürlüğü kontrolünde devam edecek.
