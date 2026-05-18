https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/dev-sirket-iflas-etti-havalimani-ve-luks-otellere-ozel-mobilya-uretiyordu--1105829903.html

Dev şirket iflas etti: Havalimanı ve lüks otellere özel mobilya üretiyordu

Dev şirket iflas etti: Havalimanı ve lüks otellere özel mobilya üretiyordu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin önde gelen mobilya ve proje dekorasyon firması WD Group Mobilya iflas etti. 18.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-18T15:03+0300

2026-05-18T15:03+0300

2026-05-18T15:03+0300

ekonomi̇

bursa

mobilya

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg

Türkiye'de havalimanı, lüks otel, AVM ve lüks konutlar için özel mobilya üreten WD Group ekonomik darboğazdan çıkamadı. Şirket iflasını açıkladı. Havalimanlarına özel üretim mobilya yapıyorduBursa'da 15 bin metrekarelik tesisinde üretim yapan mobilya ve dekorasyon firmalarından WD Group Mobilya, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyerek iflas etti. Havalimanı, otel, AVM, hastane ve büyük konut projelerine yönelik özel üretimler gerçekleştiren şirketi 2012 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyordu. Konkordato talebi olumlu karşılanmadıŞirketin konkordato talebi olumlu sonuçlanmazken Ekonomim'in haberine göre, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan bilgiler, mahkemenin şirketin mali gücünü toparlamasına imkân kalmadığına hükmettiğini ve iflas kararını kesinleştirdiğini gösterdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine göre alınan kararla, şirketin varlıklarının "basit tasfiye" yöntemiyle elden çıkarılması için resmi adımlar başlatıldı. İflas masasının kurulması ve avansların aktarılmasıyla birlikte, süreç Bursa İflas Müdürlüğü kontrolünde devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/yillik-50-milyon-yumurta-ureten-sirket-iflas-etti-43-yildir-sektordeydi-1105726873.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, mobilya, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu