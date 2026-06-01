Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüyor: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.5'lik büyüme
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. En hızlı büyüyen sektör yüzde 9,2 ile bilgi ve iletişim oldu. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T10:47+0300
10:47 01.06.2026
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Türkiye 23 çeyrektir büyüyor

Buna göre, GSYH 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi art arda 23 çeyrektir büyüdü.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon lira oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 389 milyar 598 milyon olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9,5, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,8 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 azaldı.

Anketler ne diyordu?

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,7 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,3 düzeyinde olmuştu.
