TCMB, kredi büyüme limitlerini düşürdü
2026-05-23T01:41+0300
2026-05-23T01:54+0300
TCMB, kredi büyüme limitlerini düşürdü

01:41 23.05.2026 (güncellendi: 01:54 23.05.2026)
TCMB, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesi gelişmelerini dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığını bildirdi.
Buna göre TCMB, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürüdü:
Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde yüzde 4 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 3'e,
Tüketicilere kullandırılan taşıt kredilerinde yüzde 4 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 3'e,
Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerinde yüzde 2 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 1'e,
KOBİ’lere kullandırılan Türk lirası kredilerinde yüzde 5 olan oran, 0.5 puan azaltılarak yüzde 4.5'e,
KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerinde yüzde 3 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 2'ye düşürüldü
İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.
