TCMB, kredi büyüme limitlerini düşürdü
TCMB, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürdü. 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T01:54+0300
01:41 23.05.2026 (güncellendi: 01:54 23.05.2026)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesi gelişmelerini dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptığını bildirdi.
Buna göre TCMB, zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırlarını düşürüdü:
Tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde
yüzde 4 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 3'e,
Tüketicilere kullandırılan taşıt kredilerinde
yüzde 4 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 3'e,
Tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesabı limitlerinde
yüzde 2 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 1'e,
KOBİ’lere kullandırılan Türk lirası kredilerinde
yüzde 5 olan oran, 0.5 puan azaltılarak yüzde 4.5'e,
KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerinde
yüzde 3 olan oran, 1 puan azaltılarak yüzde 2'ye düşürüldü
İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsamı dışında tutuluyor.