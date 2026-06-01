Rusya'dan Batı ve Ukrayna'ya nükleer terör suçlaması: ‘AB de sorumlu’
© Sputnik / Maksim BlinovRusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Miroşnik, Kiev'in ‘nükleer terör’ yoluna girdiğini belirterek sessiz kalan Avrupa Birliği'ni (AB) de bu duruma ortak olmakla suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) altyapısına düzenlenen son saldırılara ilişkin Rus basınına kritik açıklamalarda bulundu. Miroşnik, Ukrayna'nın hamlelerini ‘nükleer terör’ olarak nitelendirerek tüm dünyayı harekete geçmeye çağırdı.
‘Kiev açıkça nükleer terör yolunu seçti’
Zaporojye NGS’deki ana ekipmanların kasıtlı olarak hedef alındığını belirten Miroşnik, şu ifadeleri kullandı:
“Kiev, Zaporojye NGS'nin temel ekipmanlarına yönelik hedefli bir saldırı gerçekleştirerek açıkça nükleer terör yoluna girdi. Ay boyunca istikrarlı bir şekilde devam eden bu saldırı girişimleri, çaresizlikten kaynaklanan kasıtlı eylemlerdir. Milyonlarca insan için doğuracak sonuçları göz ardı ederek, her türlü provokasyona hazır olduklarını gösteriyorlar.”
‘Tehdit sadece Rusya ve Ukrayna ile sınırlı değil’
Saldırıların küresel bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Rus diplomat, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı:
“Şimdi tüm dünyanın önünde bu nükleer teröristi nasıl zapt edeceğine dair bir soru işareti duruyor. Bu tür bir saldırının sadece Batı'nın nefret ettiği Rusya vatandaşlarını ya da umursamadıkları Ukrayna halkını tehdit ettiğini düşünmek saflık olur. Bunun sonuçları çok daha küresel olabilir.”
‘AB, doğrudan sorumlu’
Miroşnik, Ukrayna'ya finansal ve askeri destek sağlayan AB’nin saldırılar karşısındaki sessizliğini de sert bir dille eleştirdi. AB'nin bu eylemlere göz yumarak dolaylı bir sorumluluk üstlendiğini belirten Büyükelçi, şöyle devam etti:
“Kiev rejimini finanse etmek için devasa bütçeler ayıran Avrupalı yetkililerden ne bir uyarı, ne bir kısıtlama ne de bir endişe açıklaması görüyoruz. Dolayısıyla, Ukrayna'yı nükleer terör sınırındaki bu eylemlerden alıkoymak için hiçbir şey yapmayan Avrupa Birliği, bu durumdan en azından dolaylı olarak sorumlu.”
Ne olmuştu?
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir kamikaze İHA’nın Zaporojye NGS'nin 6. bloğundaki makine dairesini vurduğunu duyurmuştu. Lihaçev, söz konusu İHA’nın fiber optik kablo üzerinden manuel olarak yönlendirildiğini, bunun da saldırının ‘yanlışlıkla’ değil, tamamen ‘hedefli ve kasıtlı’ yapıldığının kanıtı olduğunu belirtmişti.