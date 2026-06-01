Rusya'dan Batı ve Ukrayna'ya nükleer terör suçlaması: ‘AB de sorumlu’

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Miroşnik, Kiev'in... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T11:31+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) altyapısına düzenlenen son saldırılara ilişkin Rus basınına kritik açıklamalarda bulundu. Miroşnik, Ukrayna'nın hamlelerini ‘nükleer terör’ olarak nitelendirerek tüm dünyayı harekete geçmeye çağırdı.‘Kiev açıkça nükleer terör yolunu seçti’Zaporojye NGS’deki ana ekipmanların kasıtlı olarak hedef alındığını belirten Miroşnik, şu ifadeleri kullandı:‘Tehdit sadece Rusya ve Ukrayna ile sınırlı değil’Saldırıların küresel bir felakete yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Rus diplomat, uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguladı:‘AB, doğrudan sorumlu’Miroşnik, Ukrayna'ya finansal ve askeri destek sağlayan AB’nin saldırılar karşısındaki sessizliğini de sert bir dille eleştirdi. AB'nin bu eylemlere göz yumarak dolaylı bir sorumluluk üstlendiğini belirten Büyükelçi, şöyle devam etti:Ne olmuştu?Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait bir kamikaze İHA’nın Zaporojye NGS'nin 6. bloğundaki makine dairesini vurduğunu duyurmuştu. Lihaçev, söz konusu İHA’nın fiber optik kablo üzerinden manuel olarak yönlendirildiğini, bunun da saldırının ‘yanlışlıkla’ değil, tamamen ‘hedefli ve kasıtlı’ yapıldığının kanıtı olduğunu belirtmişti.

