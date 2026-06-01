https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/rusya-disislerinden-kieve-iha-tepkisi-dunya-cocuk-gununu-bir-cocugu-katlederek-karsiladilar-1106150501.html
Rusya Dışişleri'nden Kiev'e İHA tepkisi: ‘Dünya Çocuk Günü'nü bir çocuğu katlederek karşıladılar’
Rusya Dışişleri'nden Kiev'e İHA tepkisi: ‘Dünya Çocuk Günü'nü bir çocuğu katlederek karşıladılar’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Herson Bölgesi’ndeki Geniçesk kentine düzenlediği İHA saldırısında bir çocuğun hayatını kaybetmesini... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T10:03+0300
2026-06-01T10:03+0300
2026-06-01T10:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
herson
sivil kayıplar
sivil can kaybı
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499824_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a7945d4f0f5bb03c22a63b2542a352dc.jpg
Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’ndeki Geniçesk kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü'nü kanlı bir saldırıyla ve bir çocuğun ölümüyle karşıladığını açıkladı.Saldırıya ilişkin Sputnik’e konuşan Zaharova, Kiev rejiminin çocukları hedef alan adımlarına şu ifadeyle tepki verdi:Zaharova, yaşanan bu son olayın Ukrayna yönetiminin "açık bir terör yapılanması" haline geldiğinin ve modern medeniyetin temel taşları olan insani değerleri tamamen terk ettiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.Sivil yerleşim alanı hedef alındıUkrayna ordusu dün Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Geniçesk kentine saldırı gerçekleştirdi. İHA'lar doğrudan sivil apartmanlara isabet etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bombardıman sonucunda bir çocuk yaşamını yitirirken, 11 sivil de yaralandı.Konuya ilişkin açıklama yapan Herson Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, hedef alınan bölgenin yakınlarında hiçbir askeri tesis veya altyapı bulunmadığını vurguladı. Vasilenko, Ukrayna ordusunun nüfusun yoğun olduğu bu sivil yerleşim bölgesini tamamen bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hedef seçtiğini söyledi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. Rus ordusu bu eylemlere misilleme olarak havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla yalnızca Ukrayna'daki askeri hedefleri vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/iran-ordusu-abdnin-iletisim-kulesini-hedef-aldigini-ve-karsilik-verdigini-duyurdu-centcom-dogruladi-1106146483.html
rusya
ukrayna
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499824_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_be572060d2f0bca88cdcbe5af6c2ba3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, herson, sivil kayıplar, sivil can kaybı, çocuk
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, herson, sivil kayıplar, sivil can kaybı, çocuk
Rusya Dışişleri'nden Kiev'e İHA tepkisi: ‘Dünya Çocuk Günü'nü bir çocuğu katlederek karşıladılar’
10:03 01.06.2026 (güncellendi: 10:11 01.06.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Herson Bölgesi’ndeki Geniçesk kentine düzenlediği İHA saldırısında bir çocuğun hayatını kaybetmesini “medeniyet değerlerinin yok edilmesi ve açık bir terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’ndeki Geniçesk kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü'nü kanlı bir saldırıyla ve bir çocuğun ölümüyle karşıladığını açıkladı.
Saldırıya ilişkin Sputnik’e konuşan Zaharova, Kiev rejiminin çocukları hedef alan adımlarına şu ifadeyle tepki verdi:
"Kiev rejimi kasıtlı olarak anti-değerlerin propagandasını yapıyor: 9 Mayıs Zafer Günü'nde İkinci Dünya Savaşı gazilerini hedef almak, kahraman kurtarıcıların anıtlarını yıkıp yerlerine Nazilerin anıtlarını dikmek, bir yandan Avrupa değerlerinden söz edip diğer yandan sivil halkı yok etmek... Şimdi de Dünya Çocuk Koruma Günü'nü bir çocuğun daha kurban edildiği kanlı bir ritüelle karşılamak."
Zaharova, yaşanan bu son olayın Ukrayna yönetiminin "açık bir terör yapılanması" haline geldiğinin ve modern medeniyetin temel taşları olan insani değerleri tamamen terk ettiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.
Sivil yerleşim alanı hedef alındı
Ukrayna ordusu dün Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Geniçesk kentine saldırı gerçekleştirdi. İHA'lar doğrudan sivil apartmanlara isabet etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bombardıman sonucunda bir çocuk yaşamını yitirirken, 11 sivil de yaralandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Herson Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, hedef alınan bölgenin yakınlarında hiçbir askeri tesis veya altyapı bulunmadığını vurguladı. Vasilenko, Ukrayna ordusunun nüfusun yoğun olduğu bu sivil yerleşim bölgesini tamamen bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hedef seçtiğini söyledi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. Rus ordusu bu eylemlere misilleme olarak havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla yalnızca Ukrayna'daki askeri hedefleri vuruyor.