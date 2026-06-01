Rusya Dışişleri'nden Kiev'e İHA tepkisi: ‘Dünya Çocuk Günü'nü bir çocuğu katlederek karşıladılar’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın Herson Bölgesi'ndeki Geniçesk kentine düzenlediği İHA saldırısında bir çocuğun hayatını kaybetmesini... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T10:11+0300

Ukrayna ordusunun, Herson Bölgesi’ndeki Geniçesk kentine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü'nü kanlı bir saldırıyla ve bir çocuğun ölümüyle karşıladığını açıkladı.Saldırıya ilişkin Sputnik’e konuşan Zaharova, Kiev rejiminin çocukları hedef alan adımlarına şu ifadeyle tepki verdi:Zaharova, yaşanan bu son olayın Ukrayna yönetiminin "açık bir terör yapılanması" haline geldiğinin ve modern medeniyetin temel taşları olan insani değerleri tamamen terk ettiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.Sivil yerleşim alanı hedef alındıUkrayna ordusu dün Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesi’nin Geniçesk kentine saldırı gerçekleştirdi. İHA'lar doğrudan sivil apartmanlara isabet etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bombardıman sonucunda bir çocuk yaşamını yitirirken, 11 sivil de yaralandı.Konuya ilişkin açıklama yapan Herson Valiliği Sözcüsü Vladimir Vasilenko, hedef alınan bölgenin yakınlarında hiçbir askeri tesis veya altyapı bulunmadığını vurguladı. Vasilenko, Ukrayna ordusunun nüfusun yoğun olduğu bu sivil yerleşim bölgesini tamamen bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hedef seçtiğini söyledi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. Rus ordusu bu eylemlere misilleme olarak havadan, denizden ve karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla yalnızca Ukrayna'daki askeri hedefleri vuruyor.

