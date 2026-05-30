Rosatom: Ukrayna, ilk kez kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını hedef aldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T19:27+0300

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6. güç ünitesine ait binaya saldırdığını, bunun santralin ana ekipmanına yönelik ilk doğrudan saldırı olduğunu belirterek nükleer güvenliğe yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.Lihaçev, “Tüm dünya toplumunu, tabiri caizse, 'tebrik edebiliriz'. Bu, bir Nükleer Güç Santrali'nin ana ekipmanlarına yönelik, makine dairesi binasının patlamayla delinerek hasar görmesine yol açan ilk kasıtlı saldırıdır. Saldırı sonucunda duvarda bir delik açıldı” ifadelerini kullandı.Rosatom Genel Müdürü, İHA’nın fiber optik üzerinden kumanda edildiğini, bu nedenle saldırının “tesadüfi isabet” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddiyetinin yeterince kavranmadığını belirtti.Lihaçev, “Görünen o ki, birçok kişi nükleer santrallere yönelik saldırıları hala ciddiye almıyor. Ancak bugün, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve kendilerini tamamen güvende sananların dahi yüksek olasılıkla etkileneceği bir olaya bir adım daha yaklaştık" dedi.

