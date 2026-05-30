https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/rosatom-ukrayna-ilk-kez-kasitli-olarak-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-ana-ekipmanini-hedef-aldi-1106126058.html
Rosatom: Ukrayna, ilk kez kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını hedef aldı
Rosatom: Ukrayna, ilk kez kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını hedef aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T19:27+0300
2026-05-30T19:27+0300
2026-05-30T19:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
aleksey lihaçev
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_b12c7ad086742f5004c22b91304a447e.jpg
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6. güç ünitesine ait binaya saldırdığını, bunun santralin ana ekipmanına yönelik ilk doğrudan saldırı olduğunu belirterek nükleer güvenliğe yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.Lihaçev, “Tüm dünya toplumunu, tabiri caizse, 'tebrik edebiliriz'. Bu, bir Nükleer Güç Santrali'nin ana ekipmanlarına yönelik, makine dairesi binasının patlamayla delinerek hasar görmesine yol açan ilk kasıtlı saldırıdır. Saldırı sonucunda duvarda bir delik açıldı” ifadelerini kullandı.Rosatom Genel Müdürü, İHA’nın fiber optik üzerinden kumanda edildiğini, bu nedenle saldırının “tesadüfi isabet” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddiyetinin yeterince kavranmadığını belirtti.Lihaçev, “Görünen o ki, birçok kişi nükleer santrallere yönelik saldırıları hala ciddiye almıyor. Ancak bugün, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve kendilerini tamamen güvende sananların dahi yüksek olasılıkla etkileneceği bir olaya bir adım daha yaklaştık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260523/ukrayna-ihalari-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-servis-bolumunu-vurdu-1105978095.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086738247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_492170589168f925333b77bc569e68ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), aleksey lihaçev, zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rusya
Rosatom: Ukrayna, ilk kez kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını hedef aldı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna güçlerinin ilk kez Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin ana ekipmanını kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 6. güç ünitesine ait binaya saldırdığını, bunun santralin ana ekipmanına yönelik ilk doğrudan saldırı olduğunu belirterek nükleer güvenliğe yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.
Lihaçev, “Tüm dünya toplumunu, tabiri caizse, 'tebrik edebiliriz'. Bu, bir Nükleer Güç Santrali'nin ana ekipmanlarına yönelik, makine dairesi binasının patlamayla delinerek hasar görmesine yol açan ilk kasıtlı saldırıdır. Saldırı sonucunda duvarda bir delik açıldı” ifadelerini kullandı.
Rosatom Genel Müdürü, İHA’nın fiber optik üzerinden kumanda edildiğini, bu nedenle saldırının “tesadüfi isabet” olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayarak, nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddiyetinin yeterince kavranmadığını belirtti.
Lihaçev, “Görünen o ki, birçok kişi nükleer santrallere yönelik saldırıları hala ciddiye almıyor. Ancak bugün, Rusya ve Ukrayna sınırlarının çok ötesinde yaşayan ve kendilerini tamamen güvende sananların dahi yüksek olasılıkla etkileneceği bir olaya bir adım daha yaklaştık" dedi.