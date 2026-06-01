Pankreas kanserinde yaşam süresini ikiye katladı: 'Deneysel ilaç kemoterapiden daha etkili'

Yeni bir araştırma, ileri evre pankreas kanserinin bazı türlerinde kullanılan deneysel bir ilacın, standart kemoterapiye kıyasla hastaların yaşam süresini... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T12:12+0300

Bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, henüz deneme aşamasında bulunan bir ilacın bazı ileri evre pankreas kanseri hastalarında önemli sonuçlar verdiğini ortaya koydu.Çeşitli üniversiteler ve kanser araştırma merkezlerinden uzmanların yer aldığı çalışmada, daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalığı ilerlemeye devam eden yaklaşık 500 pankreas kanseri hastasının verileri incelendi. Katılımcılar rastgele şekilde deneysel ilaç veya standart kemoterapi tedavisi almak üzere iki gruba ayrıldı.Yaşam süresini bazı kanser türlerinde ikiye katladıAraştırma sonuçlarına göre deneysel ilacı kullanan hastaların ortalama yaşam süresi 13,2 ay olarak hesaplandı. Standart kemoterapi uygulanan hastalarda ise bu süre 6,7 ayda kaldı. Böylece deneysel ilacın, belirli pankreas kanseri türlerinde hastaların yaşam süresini neredeyse iki katına çıkardığı belirlendi.Araştırmacılar ayrıca hastalığın ilerlemeden kaldığı sürenin de deneysel ilaç kullananlarda 7,2 ila 7,3 ay arasında değiştiğini, kemoterapi alanlarda ise 3,5 ila 3,6 ay seviyesinde olduğunu tespit etti.Daha az yan etki görüldüÇalışmada, ilacın pankreas kanseri vakalarının yüzde 90’ından fazlasında tümör büyümesini destekleyen mutasyona uğramış bir proteini bloke ettiği belirtildi. Araştırmacılar, tedavinin bırakılmasına neden olan ciddi yan etkilerin deneysel ilaç kullanan hastalarda daha düşük oranda görüldüğünü de kaydetti.Uzmanlar, sonuçların umut verici olduğunu ancak ilacın rutin kullanım için daha fazla araştırma ve onay sürecinden geçmesi gerektiğini vurguladı. Araştırmanın bulguları, tıp dünyasının saygın yayınlarından New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

