Bilim insanları açıkladı: 130 yıllık kalori hesabı sandığımız kadar doğru olmayabilir
130 yılı aşkın süredir kullanılan kalori hesaplama yönteminin gerçeği tam olarak yansıtmadığı ortaya çıktı. Yeni araştırma, bağırsak bakterilerinin vücudun...
Yıllardır besin etiketlerinde yer alan kalori değerleri aynı formüle dayanıyor. Ancak ABD'de yapılan yeni bir çalışma, herkesin aynı yiyecekten aynı miktarda enerji elde etmediğini ortaya koydu.
Araştırma, Arizona State Üniversitesi ile AdventHealth Translasyonel Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü ve sonuçları PLOS ONE dergisinde yayımlandı.
Bilim insanlarına göre bağırsaklarda yaşayan bakteriler, özellikle lif ve dirençli nişastaları parçalayarak ek enerji üretiyor. Bu nedenle aynı yiyecek farklı kişilerde farklı miktarda kaloriye dönüşebiliyor.
130 yıllık formül sorgulanıyor
Araştırmacılar, mevcut sistemde kullanılan ve 1800'lü yılların sonunda geliştirilen Atwater yöntemi ile yeni geliştirilen DAMM modelini karşılaştırdı.
17 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, katılımcıların altı gün boyunca toplanan dışkı örneklerini inceleyerek vücudun gerçekte ne kadar enerji emdiğini ölçtü. Ayrıca özel metabolik odalarda 23 saat boyunca metan gazı üretimi takip edildi.
Çalışmada geliştirilen yeni DAMM modeli, enerji emilimini yüzde 96 doğrulukla tahmin ederken, 130 yılı aşkın süredir kullanılan Atwater sisteminde bu oran yüzde 88 olarak hesaplandı. Geleneksel yöntemin günlük ortalama hata payı yaklaşık 22 birim olurken, yeni modelde bu değer 2.5 birime kadar düştü.
Araştırmacılar ayrıca özellikle işlenmiş gıdaların olduğu Batı tipi beslenmede eski yöntemin insanların gerçekte aldığı enerjiyi olduğundan düşük hesapladığını belirledi.
Bağırsak bakterileri denklemi değiştiriyor
Çalışmaya göre kalori hesabında en büyük farkı bağırsak mikrobiyotası oluşturuyor.
Bağırsak bakterileri, sindirilemeyen lifleri parçalayarak vücudun kullanabildiği ek enerji üretiyor. Ancak mevcut kalori hesaplama sistemi bu katkıyı tüm insanlar için aynı kabul ediyor.
Yeni model ise kişiden kişiye değişen bağırsak yapısının enerji emilimini doğrudan etkilediğini ortaya koydu.
Aynı diyet herkeste aynı sonucu vermeyebilir
Araştırmacılar, bağırsak mikrobiyotasının yaş, cinsiyet, genetik yapı ve yaşam tarzına göre değiştiğini belirtiyor.
Bu nedenle aynı diyeti uygulayan iki kişinin farklı sonuçlar elde etmesinin nedenlerinden birinin bağırsak bakterileri olabileceği değerlendiriliyor.
Bilim insanları, yeni modelin gelecekte kişiye özel beslenme programlarının geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini ancak sonuçların daha büyük insan çalışmalarıyla doğrulanması gerektiğini vurguluyor.