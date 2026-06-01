Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/maltadaki-havai-fisek-fabrikasinda-siddetli-patlama-yaralilar-var-1106157400.html
Malta'daki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: Yaralılar var
Malta'daki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Malta'nın Maghtab bölgesinde havai fişek üretilen fabrikada sabah erken saatlerde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 2 kişi hafif yaralandı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T13:06+0300
2026-06-01T13:06+0300
dünya
malta
büyük patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106157849_0:300:576:624_1920x0_80_0_0_859cc08b4e0377c18708d414e3ee87b9.png
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Malta Adası'nın kuzeybatısındaki Triq il-Qadi'de yer alan "Lourdes" havai fişek fabrikasında yerel saatle 06.30 (TSİ 07.30) civarında şiddetli patlama oldu.Patlama sebebiyle 67 ve 47 yaşlarındaki 2 kişi hafif yaralandı, çevredeki birçok ev ve bina ile araçlarda camlarının kırılması nedeniyle hasar oluştu. Patlama adanın tamamında duyuldu. Bu arada, fabrika yakınındaki çiftliklerde bulunan bazı hayvanların telef olmuş olabileceği belirtildi.Bir görgü tanığı, patlamanın ardından ne olduğunu görmek için pencereye yaklaştıklarında ikinci patlamanın meydana geldiğini anlattı.Fabrikadaki patlama çevredeki yerleşim yerlerinden de görüldü, duman yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştı.Patlamanın ardından Malta İtfaiyesi ve Sivil Savunması, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/myanmarda-bir-binada-patlama-6si-cocuk-46-kisi-hayatini-kaybetti-1106151004.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/01/1106157849_0:246:576:678_1920x0_80_0_0_51538240e3fb200f89e584e483cc3ccd.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
malta, büyük patlama
malta, büyük patlama

Malta'daki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: Yaralılar var

13:06 01.06.2026
© Fotoğraf : Sosyal medyaMalta'daki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: Yaralılar var
Malta'daki havai fişek fabrikasında şiddetli patlama: Yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone ol
Malta'nın Maghtab bölgesinde havai fişek üretilen fabrikada sabah erken saatlerde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Malta Adası'nın kuzeybatısındaki Triq il-Qadi'de yer alan "Lourdes" havai fişek fabrikasında yerel saatle 06.30 (TSİ 07.30) civarında şiddetli patlama oldu.
Patlama sebebiyle 67 ve 47 yaşlarındaki 2 kişi hafif yaralandı, çevredeki birçok ev ve bina ile araçlarda camlarının kırılması nedeniyle hasar oluştu. Patlama adanın tamamında duyuldu.
Bu arada, fabrika yakınındaki çiftliklerde bulunan bazı hayvanların telef olmuş olabileceği belirtildi.
Bir görgü tanığı, patlamanın ardından ne olduğunu görmek için pencereye yaklaştıklarında ikinci patlamanın meydana geldiğini anlattı.
Fabrikadaki patlama çevredeki yerleşim yerlerinden de görüldü, duman yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştı.
Patlamanın ardından Malta İtfaiyesi ve Sivil Savunması, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
Myanmar'da bir binadaki patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
DÜNYA
Myanmar'da bir binada patlama: 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybetti
10:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала