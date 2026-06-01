Myanmar'da bir binada patlama: 6'sı çocuk 46 kişi hayatını kaybetti
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T10:52+0300
2026-06-01T10:52+0300
10:52 01.06.2026
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da, madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Myanmar yerel basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusunda Shan eyaletinin Namhkam bölgesindeki bir köyde bulunan bir binada patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 6'sı çocuk 46 kişi yaşamını yitirirken, 74 kişi de yaralandı.
Çin'in Yünnan eyaletine 3 kilometre mesafedeki köyde bulunan binada, madencilik için patlayıcı madde depolandığı belirtiliyor.
