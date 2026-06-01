Macaristan’da hükümet ile cumhurbaşkanı karşı karşıya

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un istifa etmemesi halinde görevden alma sürecini başlatacaklarını açıkladı. Fidesz ise bu çıkışı... 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T13:58+0300

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un istifa etmemesi halinde hükümetin görevden alma sürecini başlatacağını açıkladı.Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sulyok’un görevde kalma tutumunu sürdürmesi durumunda Tisza Partisi milletvekillerini yasa teklifleri konusunda bilgilendireceğini ve gerekli hukuki süreci derhal başlatacaklarını söyledi.Magyar, açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’na, tutumunu sürdürmesi ve istifa etmemesi halinde bugün Tisza milletvekillerini yasa tekliflerimiz hakkında bilgilendireceğimi ve gerekli süreçleri derhal başlatacağımızı söyledim” ifadelerini kullandı.Sürecin yaklaşık bir ay süreceğini belirten Magyar, bu adımın “hukukun üstünlüğü ve demokrasinin ortadan kaldırılmasında rol alan tüm kuklaların tasfiye edilmesini” kapsayacağını dile getirdi.Sulyok istifayı reddetti̇Magyar’ın merkez sağdaki Tisza Partisi, nisan ayında yapılan seçimlerde Viktor Orban’ı büyük farkla yenilgiye uğratmıştı. Parti, Orban’ın 16 yıllık iktidarı döneminde kilit kamu görevlerine atanan bazı isimlerin görevden alınacağı vaadinde bulunmuştu.Bu kapsamda Magyar, 2024’ün başında Orban’ın Fidesz Partisi milletvekilleri tarafından cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok’a istifa çağrısı yaptı.Magyar, Sulyok’u önemli başlıklarda ulusal birliği temsil etmemek ve Orban hükümetinin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. Sulyok ise istifa etmeyi reddetti.Orban’ın partisi Fidesz, Magyar’ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu çağrıyı “hukuka aykırı bir ültimatom” olarak nitelendirdi.Fidesz, Sulyok’un 2029 yılına kadar sürecek yasal görevini yerine getirdiğini ve görevden alınamayacağını savundu.Cumhurbaşkanlığı semboli̇k ama kri̇ti̇kMacaristan’da cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde sembolik bir makam olarak görülse de cumhurbaşkanının yasama süreci üzerinde etkili bazı yetkileri bulunuyor.Sulyok, parlamentodan geçen yasaları yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edebiliyor ya da düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabiliyor. Bu yetkiler, Magyar hükümetinin reform gündemini yavaşlatma veya engelleme potansiyeli taşıyor.Magyar, partisinin parlamentodaki üçte iki çoğunluğunu kullanarak anayasada ve ilgili yasalarda değişiklik yapmayı planladığını belirtti.Söz konusu adımın, Sulyok’un görevden ayrılmasını sağlayacak yasal zemini oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.

