Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/macaristanda-hukumet-ile-cumhurbaskani-karsi-karsiya-1106161476.html
Macaristan’da hükümet ile cumhurbaşkanı karşı karşıya
Macaristan’da hükümet ile cumhurbaşkanı karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un istifa etmemesi halinde görevden alma sürecini başlatacaklarını açıkladı. Fidesz ise bu çıkışı... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T13:58+0300
2026-06-01T13:58+0300
dünya
macaristan
tamas sulyok
haberler
fidesz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104963743_0:957:2047:2108_1920x0_80_0_0_63dcb4a7b58a7b33eb6ae657491d8b7d.jpg
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un istifa etmemesi halinde hükümetin görevden alma sürecini başlatacağını açıkladı.Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sulyok’un görevde kalma tutumunu sürdürmesi durumunda Tisza Partisi milletvekillerini yasa teklifleri konusunda bilgilendireceğini ve gerekli hukuki süreci derhal başlatacaklarını söyledi.Magyar, açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’na, tutumunu sürdürmesi ve istifa etmemesi halinde bugün Tisza milletvekillerini yasa tekliflerimiz hakkında bilgilendireceğimi ve gerekli süreçleri derhal başlatacağımızı söyledim” ifadelerini kullandı.Sürecin yaklaşık bir ay süreceğini belirten Magyar, bu adımın “hukukun üstünlüğü ve demokrasinin ortadan kaldırılmasında rol alan tüm kuklaların tasfiye edilmesini” kapsayacağını dile getirdi.Sulyok istifayı reddetti̇Magyar’ın merkez sağdaki Tisza Partisi, nisan ayında yapılan seçimlerde Viktor Orban’ı büyük farkla yenilgiye uğratmıştı. Parti, Orban’ın 16 yıllık iktidarı döneminde kilit kamu görevlerine atanan bazı isimlerin görevden alınacağı vaadinde bulunmuştu.Bu kapsamda Magyar, 2024’ün başında Orban’ın Fidesz Partisi milletvekilleri tarafından cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok’a istifa çağrısı yaptı.Magyar, Sulyok’u önemli başlıklarda ulusal birliği temsil etmemek ve Orban hükümetinin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. Sulyok ise istifa etmeyi reddetti.Orban’ın partisi Fidesz, Magyar’ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu çağrıyı “hukuka aykırı bir ültimatom” olarak nitelendirdi.Fidesz, Sulyok’un 2029 yılına kadar sürecek yasal görevini yerine getirdiğini ve görevden alınamayacağını savundu.Cumhurbaşkanlığı semboli̇k ama kri̇ti̇kMacaristan’da cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde sembolik bir makam olarak görülse de cumhurbaşkanının yasama süreci üzerinde etkili bazı yetkileri bulunuyor.Sulyok, parlamentodan geçen yasaları yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edebiliyor ya da düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabiliyor. Bu yetkiler, Magyar hükümetinin reform gündemini yavaşlatma veya engelleme potansiyeli taşıyor.Magyar, partisinin parlamentodaki üçte iki çoğunluğunu kullanarak anayasada ve ilgili yasalarda değişiklik yapmayı planladığını belirtti.Söz konusu adımın, Sulyok’un görevden ayrılmasını sağlayacak yasal zemini oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/pasinyandan-tarihi-bolgesel-normallesme-cikisi-turkiye-ve-azerbaycan-ile-yeni-donem-1106161354.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104963743_0:765:2047:2300_1920x0_80_0_0_fef457c0a8c301ab0b233f8f55bdf3da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, tamas sulyok, haberler, fidesz
macaristan, tamas sulyok, haberler, fidesz

Macaristan’da hükümet ile cumhurbaşkanı karşı karşıya

13:58 01.06.2026
© AA / Jakub Porzycki Peter Magyar
 Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
© AA / Jakub Porzycki
Abone ol
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un istifa etmemesi halinde görevden alma sürecini başlatacaklarını açıkladı. Fidesz ise bu çıkışı “hukuka aykırı ültimatom” olarak nitelendirdi.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un istifa etmemesi halinde hükümetin görevden alma sürecini başlatacağını açıkladı.
Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Sulyok’un görevde kalma tutumunu sürdürmesi durumunda Tisza Partisi milletvekillerini yasa teklifleri konusunda bilgilendireceğini ve gerekli hukuki süreci derhal başlatacaklarını söyledi.
Magyar, açıklamasında, “Cumhurbaşkanı’na, tutumunu sürdürmesi ve istifa etmemesi halinde bugün Tisza milletvekillerini yasa tekliflerimiz hakkında bilgilendireceğimi ve gerekli süreçleri derhal başlatacağımızı söyledim” ifadelerini kullandı.
Sürecin yaklaşık bir ay süreceğini belirten Magyar, bu adımın “hukukun üstünlüğü ve demokrasinin ortadan kaldırılmasında rol alan tüm kuklaların tasfiye edilmesini” kapsayacağını dile getirdi.

Sulyok istifayı reddetti̇

Magyar’ın merkez sağdaki Tisza Partisi, nisan ayında yapılan seçimlerde Viktor Orban’ı büyük farkla yenilgiye uğratmıştı. Parti, Orban’ın 16 yıllık iktidarı döneminde kilit kamu görevlerine atanan bazı isimlerin görevden alınacağı vaadinde bulunmuştu.
Bu kapsamda Magyar, 2024’ün başında Orban’ın Fidesz Partisi milletvekilleri tarafından cumhurbaşkanı seçilen Tamas Sulyok’a istifa çağrısı yaptı.
Magyar, Sulyok’u önemli başlıklarda ulusal birliği temsil etmemek ve Orban hükümetinin çıkarlarına hizmet etmekle suçladı. Sulyok ise istifa etmeyi reddetti.
Orban’ın partisi Fidesz, Magyar’ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu çağrıyı “hukuka aykırı bir ültimatom” olarak nitelendirdi.
Fidesz, Sulyok’un 2029 yılına kadar sürecek yasal görevini yerine getirdiğini ve görevden alınamayacağını savundu.

Cumhurbaşkanlığı semboli̇k ama kri̇ti̇k

Macaristan’da cumhurbaşkanlığı büyük ölçüde sembolik bir makam olarak görülse de cumhurbaşkanının yasama süreci üzerinde etkili bazı yetkileri bulunuyor.
Sulyok, parlamentodan geçen yasaları yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade edebiliyor ya da düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabiliyor. Bu yetkiler, Magyar hükümetinin reform gündemini yavaşlatma veya engelleme potansiyeli taşıyor.
Magyar, partisinin parlamentodaki üçte iki çoğunluğunu kullanarak anayasada ve ilgili yasalarda değişiklik yapmayı planladığını belirtti.
Söz konusu adımın, Sulyok’un görevden ayrılmasını sağlayacak yasal zemini oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
DÜNYA
Paşinyan’dan tarihi bölgesel normalleşme çıkışı: Türkiye ve Azerbaycan ile yeni dönem
13:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала