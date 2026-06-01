Paşinyan’dan tarihi bölgesel normalleşme çıkışı: Türkiye ve Azerbaycan ile yeni dönem
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'da dengeleri değiştirecek bir açıklamaya imza atarak Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme sürecine tamamen... 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T13:54+0300
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Güney Kafkasya'da dengeleri değiştirecek bir açıklamaya imza atarak Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme sürecine tamamen hazır olduklarını duyurdu. Dış politikada "terazinin dengelenmesi" gerektiğini vurgulayan Paşinyan, bu tarihi adımın Ermenistan için yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin dış politikasında köklü bir strateji değişikliğinin sinyallerini verdi. Paşinyan, düzenlediği açıklamada Ermenistan dış politikası için "dengeli ve dengeleyici" bir yaklaşımın şart olduğunu belirterek, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi hedefine ulaşacağına inandığını vurguladı. Bu sürecin Ermenistan’ı yeni nitelikte bir devlete dönüştüreceğini ifade eden Başbakan, bölgedeki kalıcı barışın ve ekonomik fırsatların kapısını aralamak istediklerini kaydetti.
'Türkiye olmadan terazinin bir tarafı boş'
Ankara ile diplomatik bağların bulunmamasının Ermenistan üzerinde yarattığı jeopolitik baskıya dikkat çeken Paşinyan, mevcut durumu çarpıcı bir benzetmeyle özetledi. Türkiye-Ermenistan ilişkileri konusundaki eksikliğin uluslararası arenada bir dengesizlik doğurduğunu belirten Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa, bu terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullanarak, bu açığın kapatılmasının ülkesinin geleceği açısından hayati bir tercih değil, zorunluluk olduğunu dile getirdi.
Güney Kafkasya'da dengeler yeniden kuruluyor
Konuşmasında yalnızca komşu ülkelere değil, tüm küresel aktörlere de mesaj gönderen Ermenistan Başbakanı, devletlerin uluslararası sistemdeki varlığının denge kurabilme kapasitesine bağlı olduğunu hatırlattı. Güney Kafkasya barış süreci kapsamında tüm devletlerle sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini savunan Paşinyan, Azerbaycan ile normalleşme ve Türkiye ile sınırların açılması gibi adımların, Ermenistan’ın dış dünyayla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracağını sözlerine ekledi.