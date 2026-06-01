https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/ingilterede-epstein-baglantili-mandelson-davasinda-yeni-gelisme-1106171292.html

İngiltere'de Epstein bağlantılı Mandelson davasında yeni gelişme

İngiltere'de Epstein bağlantılı Mandelson davasında yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Mandelson hakkındaki davada sıcak bir gelişme yaşandı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-01T17:24+0300

2026-06-01T17:24+0300

2026-06-01T17:24+0300

dünya

abd

peter mandelson

jeffrey epstein

birleşik krallık

i̇şçi partisi

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103324528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84e09774f07442e86813da1b238b1bce.jpg

İngiltere'de mahkeme, Epstein skandalı nedeniyle gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'a yönelik davayla ilgili belgelerin nihai bölümünün de tamamlandığını duyurdu.Mahkeme, davayla ilgili olarak 1000 sayfadan fazla materyali kamuoyuyla paylaştı.Lord Peter Mandelson’ın davası, Birleşik Krallık’ta sadece bir diplomatın düşüşünü değil, İşçi Partisi hükümetini ve Başbakan Keir Starmer’ı derinden sarsan bir siyasi kriz yaratmıştı.Sputnik'in resmi belgeleri inceleyerek ulaştığı bilgilere göre, adı skandallarla anılan Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile bağları nedeniyle 2025 yılında istifa etmek zorunda kalan Mandelson, görevden ayrılırken 547 bin sterlinin (yaklaşık 730 bin dolar) üzerinde bir tazminat talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/ab-komisyonu-uyesi-kubilius-onca-yatirima-ragmen-avrupa-ulkeleri-savunma-sanayisini-gelistiremiyor-1106168730.html

birleşik krallık

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, peter mandelson, jeffrey epstein, birleşik krallık, i̇şçi partisi, i̇ngiltere