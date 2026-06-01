İngiltere'de Epstein bağlantılı Mandelson davasında yeni gelişme
İngiliz siyasi Peter Mandelson'un Epstein'in evindeki fotoğrafı ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlandı
Abone ol
Epstein soruşturması kapsamında gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Mandelson hakkındaki davada sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiltere'de mahkeme, Epstein skandalı nedeniyle gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson'a yönelik davayla ilgili belgelerin nihai bölümünün de tamamlandığını duyurdu.
Mahkeme, davayla ilgili olarak 1000 sayfadan fazla materyali kamuoyuyla paylaştı.
Lord Peter Mandelson’ın davası, Birleşik Krallık’ta sadece bir diplomatın düşüşünü değil, İşçi Partisi hükümetini ve Başbakan Keir Starmer’ı derinden sarsan bir siyasi kriz yaratmıştı.
Sputnik'in resmi belgeleri inceleyerek ulaştığı bilgilere göre, adı skandallarla anılan Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile bağları nedeniyle 2025 yılında istifa etmek zorunda kalan Mandelson, görevden ayrılırken 547 bin sterlinin (yaklaşık 730 bin dolar) üzerinde bir tazminat talep etmişti.
Mahkeme, davayla ilgili olarak 1000 sayfadan fazla materyali kamuoyuyla paylaştı.
Lord Peter Mandelson’ın davası, Birleşik Krallık’ta sadece bir diplomatın düşüşünü değil, İşçi Partisi hükümetini ve Başbakan Keir Starmer’ı derinden sarsan bir siyasi kriz yaratmıştı.
Sputnik'in resmi belgeleri inceleyerek ulaştığı bilgilere göre, adı skandallarla anılan Amerikalı finansçı Jeffrey Epstein ile bağları nedeniyle 2025 yılında istifa etmek zorunda kalan Mandelson, görevden ayrılırken 547 bin sterlinin (yaklaşık 730 bin dolar) üzerinde bir tazminat talep etmişti.