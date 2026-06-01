AB Komisyonu üyesi Kubilius: Onca yatırıma rağmen Avrupa ülkeleri savunma sanayisini geliştiremiyor

Avrupa Komisyonu Savunma Komiseri Andrius Kubilius, sektöre yapılan mali yatırımlardaki artışa rağmen Avrupa ülkelerinin savunma sanayisini büyütemediğini belirtti.



Kubilius, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi bahar oturumunda yaptığı konuşmada "Avrupa'daki ulusal parlamentolar, finansman artmasına rağmen savunma sanayimizin neden büyümediğini hükümetlerimize sormalıdır" dedi.



Avrupa'da bütüncül bir savunma pazarının bulunmamasının ciddi bir kırılganlık yarattığını belirten Kubilius, sektördeki rekabet noksanlığı, inovasyon eksikliği ve üretim kapasitesinin hedeflenen hızın gerisinde kalması gibi temel sorunlara vurgu yaptı.



Kubilius, üye ülkelerin meclislerine seslenerek, AB genelinde tek bir savunma pazarı inşa etme çabasının, aslında yerel düzeyde çağdaş savunma doktrinlerine ulaşma mücadelesiyle eşdeğer olduğunu kavramaları gerektiğinin altını çizdi.



Küresel dengelere de değinen Kubilius, dünyanın en büyük ve en güçlü askeri bloku olan NATO ile yeryüzünün en başarılı ortak pazarı konumundaki AB'nin sahip olduğu potansiyeli birleştirmesi gerektiğini savundu.



Avrupa'nın geleceği için kolektif hareket etmenin hayati önem taşıdığını belirten Kubilius, “Güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde Rusya'dan daha yüksek bir üretim hacmine ulaşabilir, caydırıcılık sağlayabilir ve Avrupa topraklarında yaşanabilecek olası bir savaşı engelleyebiliriz” ifadelerini kullandı.