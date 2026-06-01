Peskov: Fransa ve İngiltere'nin Rus gemisine el koyması korsanlıkla eşdeğer
Fransa, İngiltere ve müttefiklerinin Rus tankerini alıkoymasını eleştiren Peskov, Moskova'nın gerekli önlemleri alacağını kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa, İngiltere ve bazı müttefiklerin Atlantik Okyanusu'nda yaptırım altındaki 'Tagor' adlı bir Rus petrol tankerini alıkoymasına tepki gösterdi.
🗣Peskov'un öne çıkan açıklamaları:
🔴Rus tankerinin Fransa tarafından alıkoyulmasını yasa dışı olarak nitelendiriyor ve bunun korsanlıkla eşdeğer olduğunu düşünüyoruz
🔴Rusya, gemilerinin güvenliğini sağlamak için ek önlemler alacak
🔴Rusya, gemilerinin alıkoyulmasının uluslararası hukuka uygun olduğu yönündeki açıklamalara katılmıyor
🔴Kırım'da yaşanan yakıt sorunları gündemin üst sıralarında yer alıyor, sorunun çözümü için tüm yetkililer çalışıyor
🔴Benzin satışına getirilen kısıtlamalarla ilgili sorunların çözümü için her düzeyden yönetim organları çalışıyor
