Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP içindeki tartışmaların hiçbir yerinde yokuz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından sona erdi. Erdoğan, iç ve dış siyaset...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu bayramda geçmiş yıllara göre ölümlü trafik kazaları azalmıştır. Bundan 13 sene evvel Gezi vandallarının yapılmasın diye ortalığı yakıp yıktığı İstanbul Havalimanımız, bugün dünyanın en prestijli havalimanları arasında gösteriliyor. Gezicilerin 'Buraya uçak inmez' dedikleri havalimanımız dün, bin 730 uçak trafiğiyle rekor kırdı'' dedi.İstanbul'un fethi kutlamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türk'tür, Müslümandır, kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır" açıklamasında bulundu.CHP'deki gündem hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''CHP içindeki tartışmaların hiçbir yerinde yokuz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz'' dedi.
18:25 01.06.2026 (güncellendi: 18:46 01.06.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından sona erdi. Erdoğan, iç ve dış siyaset hakkında değerlendirmelerde bulundu.
