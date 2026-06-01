Kabine bugün toplanacak: Gündem başlıkları yoğun
Sputnik Türkiye
2026-06-01T10:11+0300
recep tayyip erdoğan
i̇ran
kabine
abd
orta vadeli program (ovp)
recep tayyip erdoğan, i̇ran, kabine, abd, orta vadeli program (ovp)
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak.
ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yakından takip ediliyor.
Ankara'nın önceliği bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi. Bunun için son 1 haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak.
Ekonomideki gelişmeler de masada olacak
Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.
Terörsüz Türkiye hedefi de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.