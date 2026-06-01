Kabine bugün toplanacak: Gündem başlıkları yoğun

Sputnik Türkiye

2026-06-01T10:11+0300

recep tayyip erdoğan

i̇ran

kabine

abd

orta vadeli program (ovp)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler olacak.ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yakından takip ediliyor.Ankara'nın önceliği bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi. Bunun için son 1 haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak.Ekonomideki gelişmeler de masada olacakOrta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.Terörsüz Türkiye süreciTerörsüz Türkiye hedefi de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

recep tayyip erdoğan, i̇ran, kabine, abd, orta vadeli program (ovp)