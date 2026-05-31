https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/uaea-genel-direktoru-grossiden-zaporojye-nukleer-santraline-saldirilara-son-verme-cagrisi-1106141244.html

UAEA Genel Direktörü Grossi’den Zaporojye Nükleer Santrali’ne saldırılara son verme çağrısı

UAEA Genel Direktörü Grossi’den Zaporojye Nükleer Santrali’ne saldırılara son verme çağrısı

Sputnik Türkiye

UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T17:44+0300

2026-05-31T17:44+0300

2026-05-31T17:44+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

x

rafael grossi

rafael mariano grossi

zaporojye

zaporojye bölgesi

zaporojye nükleer güç santrali

i̇ha

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıların ardından nükleer kaza riskinin önlenmesi amacıyla santrale saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir" ifadelerini kullandı.Diğer yandan UAEA uzmanları, Zaporojye NGS’yi ziyaret etti ve yerinde incelemelerde bulundu. Santralin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesinde hasarın İHA saldırısının sonucu oluştuğunu kaydeden uzmanlar, ayrıca radyasyon seviyelerinin normal değerlerde olduğunu doğruladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/rosatom-ukrayna-ilk-kez-kasitli-olarak-zaporojye-nukleer-guc-santralinin-ana-ekipmanini-hedef-aldi-1106126058.html

zaporojye

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), x, rafael grossi, rafael mariano grossi, zaporojye, zaporojye bölgesi, zaporojye nükleer güç santrali, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı