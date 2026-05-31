UAEA Genel Direktörü Grossi’den Zaporojye Nükleer Santrali’ne saldırılara son verme çağrısı
UAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu. 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T17:44+0300
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıların ardından nükleer kaza riskinin önlenmesi amacıyla santrale saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer tesislere yönelik saldırılar kabul edilemez ve hiç kimseye fayda sağlamayacak bir nükleer kaza riskini önlemek için bunlara son verilmelidir" ifadelerini kullandı.Diğer yandan UAEA uzmanları, Zaporojye NGS’yi ziyaret etti ve yerinde incelemelerde bulundu. Santralin 6 numaralı enerji bloğunun makine dairesinde hasarın İHA saldırısının sonucu oluştuğunu kaydeden uzmanlar, ayrıca radyasyon seviyelerinin normal değerlerde olduğunu doğruladı.
