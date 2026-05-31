Rus ordusu, Ukrayna’daki enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak bu ülkedeki İHA üretim ve fırlatma... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T13:03+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.385 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, İHA üretim ve fırlatma rampalarını, yakıt depoları ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 143 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 4 adet güdümlü hava bombası ve 405 uçak tipi İHA önledi.Bakanlık ayrıca, 30 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 6. güç ünitesinin kuzey tarafına çarpması sonucunda türbin salonunun cephesinin hasar gördüğü bilgisini verdi.

