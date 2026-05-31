‘Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Santrali’ne saldırıları radyoaktif felaket tehdidi oluşturuyor’
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) İletişim Direktörü Yaşina, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarının askeri hedeflerin mantığına sığmayacak... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T10:55+0300
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) İletişim Direktörü Yaşina, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarının askeri hedeflerin mantığına sığmayacak ölçekte bir radyoaktif felaket riski taşıdığı konusunda uyardı.
Zaporojye NGS İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik'e demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin santrale yönelik saldırılarının askeri hedeflerin mantığına sığmayacak ölçekte bir radyoaktif felaket riski taşıdığını belirtti.
Nükleer santralin sahasına yönelik herhangi bir saldırı (reaktör veya türbin binasının hasar görmesi fark etmez) salt askeri bir eylem olmaktan çıkarak, askeri hedeflerin mantığına sığmayacak ölçekte bir radyoaktif felaket riski taşıyor.
Yaşina, yardımcı sistemlerin bile tahrip olmasının yakıtın kontrolsüz bir şekilde ısınmasına, radyasyon salınımına ve geniş bölgelerin kirlenmesine yol açabileceğinin altını çizdi.
Bunun sonuçları savaş alanının ötesine uzanacak.
Bir gün önce Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) 6 numaralı reaktör ünitesinin binasına çarparak infilak etmişti. Rosatom CEO'su Aleksey Lihaçev, İHA'nın fiber optik kablo ile kontrol edildiğini, bunun nükleer tesise yapılan saldırının kasıtlı olarak yapıldığını gösterdiğini belirtmişti.
Zaporojye NGS, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında, Energodar şehri yakınlarında yer alıyor. Her biri 1 GigaWatt kapasiteli altı güç ünitesiyle Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS, 2022 Ekim ayında Rus uzmanların yönetimine geçmişti. Güç ünitelerindeki üretim 2022'nin Eylül ayında durdurulmuş ve 2024 Nisan ayından beri soğuk kapatma modunda bulunuyor.