Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu ve Özel'in mitinglerini yorumladı: Hangisi daha kalabalıktı?

"Mutlak butlan çıktığı günden beri sosyal medyada estirilen havaya bakanların algısı nasıl şekillendi. Şöyle şekillendi: Ülkede Kılıçdaroğlu’na “hain” demeyene çay bile verilmez sandılar. Kılıçdaroğlu’nun evinin bahçesine bile çıkamayacağını düşündüler. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş dışında yandaşı olmadığına inandılar. Dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun topladığı kalabalık, işte bu sosyal medya algısını yıktı. Özgür Özel’in topladığı kalabalık, tabii ki daha büyüktü. Ama Kılıçdaroğlu’nun topladığı kalabalık da sosyal medyada estirilen havanın doğru olmadığını ortaya koydu. Ayrıca sosyal medyada estirilen hava nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplayacağı kalabalıkla ilgili beklenti çıtası acayip düşürülmüştü. Kalabalığa “vaooov” denilmesinin bir nedeni de bu oldu."