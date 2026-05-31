Balık yağı için dikkat çeken bulgu: Tip 2 diyabette yeni umut
Brezilya'da yapılan bir araştırma, omega-3 bakımından zengin balık yağının tip 2 diyabetle ilişkili insülin direncini azaltabileceğini ortaya koydu. Bulgular... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T10:59+0300
Araştırmacılar, balık yağında bulunan omega-3 yağ asitlerinin, tip 2 diyabet benzeri metabolik bozukluklara sahip ancak obez olmayan deney hayvanlarında insülin direncini azalttığını ve kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini belirledi.Çalışma, Brezilya'da Sao Paulo Araştırma Vakfı tarafından yürütüldü ve sonuçları Nutrients dergisinde yayımlandı.Obez olmayan diyabet hastalarına odaklandıTip 2 diyabet genellikle obeziteyle ilişkilendirilse de dünya genelindeki hastaların yaklaşık yüzde 10 ila 20'si obez değil.Araştırmacılar, bu grupta insülin direncinin arkasındaki mekanizmaların farklı olabileceğini belirterek balık yağının etkilerini inceledi.Deneylerde balık yağı verilen hayvanlarda kan şekeri kontrolünün iyileştiği, kötü kolesterol (LDL) ve trigliserid seviyelerinin düştüğü görüldü.Bağışıklık sistemiyle bağlantı bulunduAraştırmaya göre balık yağı, vücuttaki bazı bağışıklık hücrelerinin davranışını değiştirerek iltihaplanmayı azaltan bir etki oluşturdu.Çalışmanın koordinatörlerinden Rui Curi, omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık hücrelerini iltihabı artıran yapıdan iltihabı baskılayan yapıya yönlendirdiğini belirtti.Araştırmacılar, insülin direncinin yalnızca kan şekeriyle değil aynı zamanda kronik iltihaplanmayla da yakından bağlantılı olduğunu vurguladı.İnsanlar üzerindeki etkisi henüz net değilBilim insanları, elde edilen sonuçların umut verici olduğunu ancak araştırmanın hayvanlar üzerinde gerçekleştirildiğini hatırlattı.Uzmanlar, balık yağının obez olmayan tip 2 diyabet hastalarında aynı etkiyi gösterip göstermediğinin anlaşılması için insanlar üzerinde klinik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.Araştırmacılar ayrıca son yıllarda yapılan bazı insan çalışmalarında da omega-3 yağ asitlerinin insülin direnci göstergelerinde iyileşmeyle ilişkilendirildiğine dikkat çekti.
Brezilya'da yapılan bir araştırma, omega-3 bakımından zengin balık yağının tip 2 diyabetle ilişkili insülin direncini azaltabileceğini ortaya koydu. Bulgular, özellikle obez olmayan diyabet hastaları açısından dikkat çekti.
