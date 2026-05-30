Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/chp-genel-merkezinde-gozler-kilicdaroglunda-bayramlasma-programi-oncesi-yogunluk-1106120792.html
CHP Genel Merkezi’nde gözler Kılıçdaroğlu’nda: Bayramlaşma programı öncesi yoğunluk
CHP Genel Merkezi’nde gözler Kılıçdaroğlu’nda: Bayramlaşma programı öncesi yoğunluk
Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi, bugün gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı öncesinde hareketlendi. İstinafın CHP kurultay davasındaki kararıyla CHP Genel... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T11:06+0300
2026-05-30T11:06+0300
türki̇ye
chp
kemal kılıçdaroğlu
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105959297_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b37355b91d0bf943a10746926a50ee8.jpg
CHP'nin bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği "Halkla Bayramlaşma" programı öncesinde partililer, Ankara'daki genel merkez binasına gelmeye başladı.İstinafın CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, karar sonrası ilk kez genel merkezde partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.Genel merkezde hazırlıklar tamamlandıProgram öncesinde CHP Genel Merkezi ve çevresinde hazırlıklar tamamlandı.Bina ile çevresine Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" ifadelerinin bulunduğu posterler asıldı. Parti otobüsü ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla giydirildi.Genel merkez bahçesine sahne platformu kurulurken, ekran ve ses sistemleri yerleştirildi. Basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.Geniş güvenlik önlemleri alındıProgram öncesinde emniyet güçleri tarafından genel merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Partililerin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlik nedeniyle bina çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı görüldü.Partililerden sloganlar ve dövizlerGenel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.Katılımcıların bir kısmının, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazan dövizler taşıdığı görüldü.Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’ne gelmesi, saat 14.00’te ise partililere hitap etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/chp-genel-merkezine-kilicdaroglunun-afisi-asildi-partide-iki-ayri-bayramlasma-1106115302.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105959297_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfccfb4ae14eca0026a3ad74e9b2e01a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
chp, kemal kılıçdaroğlu, ankara
chp, kemal kılıçdaroğlu, ankara

CHP Genel Merkezi’nde gözler Kılıçdaroğlu’nda: Bayramlaşma programı öncesi yoğunluk

11:06 30.05.2026
© AA / Fatih KurtCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
© AA / Fatih Kurt
Abone ol
CHP Genel Merkezi, bugün gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı öncesinde hareketlendi. İstinafın CHP kurultay davasındaki kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, karar sonrası ilk kez genel merkeze gelmesi bekleniyor.
CHP'nin bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği "Halkla Bayramlaşma" programı öncesinde partililer, Ankara'daki genel merkez binasına gelmeye başladı.
İstinafın CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, karar sonrası ilk kez genel merkezde partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Genel merkezde hazırlıklar tamamlandı

Program öncesinde CHP Genel Merkezi ve çevresinde hazırlıklar tamamlandı.
Bina ile çevresine Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" ifadelerinin bulunduğu posterler asıldı. Parti otobüsü ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla giydirildi.
Genel merkez bahçesine sahne platformu kurulurken, ekran ve ses sistemleri yerleştirildi. Basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Program öncesinde emniyet güçleri tarafından genel merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Partililerin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlik nedeniyle bina çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı görüldü.

Partililerden sloganlar ve dövizler

Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.
Katılımcıların bir kısmının, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazan dövizler taşıdığı görüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’ne gelmesi, saat 14.00’te ise partililere hitap etmesi bekleniyor.
CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu afişi asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
TÜRKİYE
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı: Partide iki ayrı bayramlaşma
Dün, 22:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала