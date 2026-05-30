CHP Genel Merkezi’nde gözler Kılıçdaroğlu’nda: Bayramlaşma programı öncesi yoğunluk
Sputnik Türkiye
CHP Genel Merkezi, bugün gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı öncesinde hareketlendi. İstinafın CHP kurultay davasındaki kararıyla CHP Genel... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
CHP'nin bugün saat 14.00'te gerçekleştireceği "Halkla Bayramlaşma" programı öncesinde partililer, Ankara'daki genel merkez binasına gelmeye başladı.İstinafın CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, karar sonrası ilk kez genel merkezde partililerle bir araya gelmesi bekleniyor.Genel merkezde hazırlıklar tamamlandıProgram öncesinde CHP Genel Merkezi ve çevresinde hazırlıklar tamamlandı.Bina ile çevresine Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" ifadelerinin bulunduğu posterler asıldı. Parti otobüsü ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganıyla giydirildi.Genel merkez bahçesine sahne platformu kurulurken, ekran ve ses sistemleri yerleştirildi. Basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.Geniş güvenlik önlemleri alındıProgram öncesinde emniyet güçleri tarafından genel merkez çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Partililerin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlik nedeniyle bina çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı görüldü.Partililerden sloganlar ve dövizlerGenel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.Katılımcıların bir kısmının, Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazan dövizler taşıdığı görüldü.Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’ne gelmesi, saat 14.00’te ise partililere hitap etmesi bekleniyor.
