CHP’de ikinci bayramlaşma, Özgür Özel Güvenpark’ta: 'Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir'

Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz. Kimse bu milleti de devleti de küçük görmesin. Bu millet devletine de Cumhuriyetin kurucu partisine sahip çıktı, çıkacaktır da.. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal kurultay yapın ve partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez.