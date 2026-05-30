CHP’de ikinci bayramlaşma, Özgür Özel Güvenpark’ta: 'Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir'
14:39 30.05.2026 (güncellendi: 14:58 30.05.2026)
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki bayramlaşma programıyla eş zamanlı olarak, Özgür Özel’in Ankara Güvenpark’ta düzenlenecek ikinci bayramlaşma etkinliğinde partililerle bir araya geldi.
CHP’de bayramlaşma programı kapsamında Ankara’da iki ayrı etkinlik düzenleniyor. Mahkemenin “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olduğu süreçte, parti içindeki farklı siyasi kanatlar farklı noktalarda bayramlaşma programları organize etti.
'İktidar diye haykırmanın günüdür'
Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bugün öfke sözleri değil umut sözlerini söylemenin iktidar yürüyüşünü başlatmanın iktidar diye haykırmanın günüdür. Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP’nin iç meselesi olsa keşke parti içi bir sorun olsa meseleyi doğru görelim bu mesele CHP’nin iç meselesi ve Kılıçdaroğlu meselesi değildir.
CHP, bir partili cumhurbaşkanını yendiği için yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için devleti elinde tutan kötücül bir akıl, CHP’nin iktidar umuduna, Türkiye’de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet’in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, CHP’nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır, kayyım getirmektedir.
Meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sistemi güçlü otobüsümüz yok, telsiz mikrofonumuz yok, evet paramız yok, binamız yok ama siz varsınız.
'Biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz'
Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz. Kimse bu milleti de devleti de küçük görmesin. Bu millet devletine de Cumhuriyetin kurucu partisine sahip çıktı, çıkacaktır da. Derhal kurultay yapılmalıdır. Kurultayı geciktirmeye kimsenin hakkı yoktur. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal kurultay yapın ve partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez.
Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyenler saldırı altında. Bu yüzden bu meseleyi CHP meselesi olarak görmeyen tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde duruyor.
Türkiye’nin teminatı bu partidir. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hiçbir bahaneye sığınmadan her delege ile yarışmaya varım. Tarihi ilan edin. CHP’nin genel başkanı kim olacağını 2 milyon partili karar versin. Sandıktan kim çıkarsa onun genel başkanlığında seçimlere gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde Manisa’da yüzde 85’den az oy alırsam aday olmayacağım.
Özgür Özel’in çağrısı üzerine Ankara Güvenpark’ta bulunan CHP İl Başkanlığı binası önünde ikinci bir bayramlaşma programı düzenlendi.
Saat 14.00’te başlaması beklenen program için partililer sabah saatlerinden itibaren Güvenpark’a gelmeye başladı. CHP Ankara İl Başkanlığı, “Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz” çağrısı yaptı.
Program kapsamında Özgür Özel’in otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
Aynı saatlerde CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı “Halkla Bayramlaşma” programının da gerçekleşmesi, parti içinde dikkat çeken bir eş zamanlılık oluşturdu.