https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/meme-kanserinde-cigir-acan-gelisme-kemoterapiye-gerek-kalmayabilir-1106121511.html

Meme kanserinde çığır açan gelişme: Kemoterapiye gerek kalmayabilir

Meme kanserinde çığır açan gelişme: Kemoterapiye gerek kalmayabilir

Sputnik Türkiye

Uluslararası bir klinik çalışmaya göre, yeni geliştirilen genomik test sayesinde meme kanseri hastalarının önemli bir kısmı kemoterapiye ihtiyaç duymadan... 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T12:23+0300

2026-05-30T12:23+0300

2026-05-30T12:23+0300

sağlik

norveç

avustralya

tayland

university college london

bilim

sağlık

kemoterapi

meme kanseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/03/1053424666_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_ecd4bfef215fcadf0dd325e9025e8036.jpg

Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir genomik testin, milyonlarca meme kanseri hastasının kemoterapiye ihtiyaç duymadan tedavi edilmesine olanak sağlayabileceği açıklandı.Uluslararası bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre, hastaların tümör biyolojisini analiz eden test sayesinde hangi hastaların kemoterapiden fayda göreceği, hangilerinin ise yalnızca hormon tedavisiyle güvenli şekilde tedavi edilebileceği belirlenebiliyor.Çalışma, dünyanın en yaygın kanser türü olan meme kanserinde tedavi süreçlerinin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor.4 binden fazla hasta üzerinde test edildiUCL (University College London) öncülüğünde yürütülen Optima çalışması, İngiltere, Norveç, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Tayland’dan 4 binden fazla yeni teşhis konmuş hastayı kapsadı.Araştırmada, 50 genin aktivitesini analiz eden bir genomik test kullanıldı. Test, tümörün moleküler alt tipini belirleyerek hastalığın 10 yıl içinde tekrarlama riskine dair bir skor oluşturuyor.Katılımcılar iki gruba ayrıldı. Standart tedavi grubunda hastalara kemoterapi ve ardından hormon tedavisi uygulanırken, ikinci grupta tümörler genetik teste tabi tutuldu. Test sonucunda düşük riskli hastalar yalnızca hormon tedavisi alırken, yüksek riskli hastalara kemoterapi uygulandı.Sonuçlar: Fark neredeyse yokÇalışma sonuçlarına göre düşük risk grubunda kemoterapi almayan hastaların sonuçları, kemoterapi alanlarla büyük ölçüde benzer çıktı.Tedaviden beş yıl sonra kemoterapi ve hormon tedavisi alan hastaların yüzde 95’i hastalıksız ve hayatta kalırken, yalnızca hormon tedavisi alanlarda bu oran yüzde 94 olarak ölçüldü.Araştırmacılar, düşük risk grubunda kemoterapinin ek bir fayda sağlamadığını ve hastaların önemli bir kısmının gereksiz tedaviden ve yan etkilerden kaçınabileceğini belirtti.'Kişiselleştirilmiş tedavide yeni dönem'Uzmanlara göre bulgular, kanser tedavisinde “kişiselleştirilmiş tıp” yaklaşımının önemli bir adımı olarak görülüyor. Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Rob Stein, testin hangi hastaların kemoterapiden gerçekten fayda gördüğünü belirleyebildiğini ve böylece birçok hastanın gereksiz yan etkilerden korunabileceğini söyledi.Bir diğer araştırmacı Prof. Iain MacPherson ise çalışmanın, tedavi kararlarının artık yalnızca klinik belirtilere değil tümörün biyolojik yapısına göre şekillenmesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/kronik-bobrek-hastaligi-dunya-genelinde-vaka-sayisi-ikiye-katlandi-1106110290.html

norveç

avustralya

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, avustralya, tayland, university college london, bilim, sağlık, kemoterapi, meme kanseri