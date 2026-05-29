Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Kronik böbrek hastalığı: Dünya genelinde vaka sayısı ikiye katlandı
Kronik böbrek hastalığı: Dünya genelinde vaka sayısı ikiye katlandı
Dünya genelinde kronik böbrek hastalığı hızla yayılıyor. Yeni araştırmaya göre, hastalıkla yaşayan kişi sayısı son 30 yılda iki katından fazla artarken, kronik böbrek hastalığı ilk kez dünyanın en ölümcül 10 sağlık sorunu arasına girdi. 29.05.2026, Sputnik Türkiye
18:50 29.05.2026
Böbrek
Böbrek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Dünya genelinde kronik böbrek hastalığı hızla yayılıyor. Yeni araştırmaya göre, hastalıkla yaşayan kişi sayısı son 30 yılda iki katından fazla artarken, kronik böbrek hastalığı ilk kez dünyanın en ölümcül 10 sağlık sorunu arasına girdi.
Araştırmacılar, kronik böbrek hastalığının küresel ölçekte beklenenden çok daha hızlı yayıldığını ortaya koydu. 1990 yılında yaklaşık 378 milyon kişi bu hastalıkla yaşarken, 2023 itibarıyla bu sayı 788 milyona ulaştı.
Çalışma, NYU Langone Health, Glasgow Üniversitesi ve Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yürütüldü ve sonuçları The Lancet dergisinde yayımlandı.

Her 7 yetişkinden biri etkileniyor

Araştırmaya göre dünya genelindeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 14'ü, yani yaklaşık her yedi kişiden biri kronik böbrek hastalığıyla yaşıyor.
Hastalık, böbreklerin kandaki atıkları ve fazla sıvıyı temizleme yeteneğini zamanla azaltıyor. Erken evrelerde belirti vermeyebilen hastalık, ilerleyen aşamalarda diyaliz veya böbrek nakli gerektirebiliyor.
Araştırmacılar, 2023 yılında yaklaşık 1.5 milyon kişinin kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp hastalıklarıyla da bağlantılı

Araştırma yalnızca böbrekleri değil, kalp sağlığını da ilgilendiren dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın, dünya genelindeki kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 12'siyle ilişkili olduğu tespit edildi.
Uzmanlar, yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon ve obezitenin hastalık için en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirtiyor.

Erken teşhis kritik önem taşıyor

Araştırmaya göre hastaların büyük bölümü hala erken evrede bulunuyor ve bu durum tedavi açısından önemli bir fırsat sunuyor.
Uzmanlar, erken teşhis edilen vakalarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılabileceğini vurguluyor.
Araştırmacılar ayrıca kronik böbrek hastalığının dünya genelinde yetersiz teşhis edildiğini ve eksik tedavi edildiğini belirterek, daha fazla tarama yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Özellikle düşük gelirli bölgelerde diyaliz ve böbrek nakli gibi tedavilere erişimin sınırlı olması nedeniyle sorunun daha da büyüdüğü ifade edildi.
