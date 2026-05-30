Bayram dönüşü yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında son durum
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculukları başlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüler için güncel yol durumu bilgilerini paylaştı. 30.05.2026, Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte karayollarında hareketlilik arttı.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde, sürücülerin seyahat öncesinde güzergahlarındaki çalışma ve trafik düzenlemelerini dikkate almaları gerektiği vurgulandı.
Otoyollar ve i̇ki köprü gün sonuna kadar ücretsiz
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri, Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım çalışması
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaretleri ve yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı belirtildi.
Birçok güzergâhta kontrollü ulaşım sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli noktalarda yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7'nci kilometresindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın yönünde trafik sağ şeritten kontrollü şekilde ilerliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46'ncı kilometrelerinde devam eden Turkuaz Köprülü Kavşağı çalışmaları kapsamında bazı bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Sürücülerin dikkat etmesi gereken diğer noktalar
Yapım çalışmaları nedeniyle aşağıdaki güzergâhlarda da ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor:
Çanakkale-Çan yolu
25-26'ncı kilometreler
Ordu-Gölköy-Mesudiye yolu
46-49'uncu kilometreler
Göksun-Elbistan yolu
22-48'inci kilometreler
Bingöl-Solhan yolu
11-12'nci kilometreler
Öte yandan Nevşehir-Kayseri yolu 57-58'inci kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Beyşehir-Derebucak yolunda uyarı
Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61'inci kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.