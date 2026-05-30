https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/bayram-donusu-yola-cikacaklar-dikkat-karayollarinda-son-durum-1106118454.html

Bayram dönüşü yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında son durum

Bayram dönüşü yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında son durum

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculukları başlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüler için güncel yol durumu bilgilerini paylaştı. 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T08:46+0300

2026-05-30T08:46+0300

2026-05-30T08:46+0300

türki̇ye

bayram

beyşehir

fatih

aydın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100461264_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7e5fe2022982c8186a48ac56907abb58.jpg

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte karayollarında hareketlilik arttı.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde, sürücülerin seyahat öncesinde güzergahlarındaki çalışma ve trafik düzenlemelerini dikkate almaları gerektiği vurgulandı.Otoyollar ve i̇ki köprü gün sonuna kadar ücretsizKarayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri, Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım çalışmasıKınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaretleri ve yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı belirtildi.Birçok güzergâhta kontrollü ulaşım sürüyorKarayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli noktalarda yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7'nci kilometresindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın yönünde trafik sağ şeritten kontrollü şekilde ilerliyor.Polatlı-Ankara yolunun 44-46'ncı kilometrelerinde devam eden Turkuaz Köprülü Kavşağı çalışmaları kapsamında bazı bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.Sürücülerin dikkat etmesi gereken diğer noktalarYapım çalışmaları nedeniyle aşağıdaki güzergâhlarda da ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor:Öte yandan Nevşehir-Kayseri yolu 57-58'inci kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.Beyşehir-Derebucak yolunda uyarıBeyşehir-Derebucak yolunun 3-61'inci kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/reha-muhtar-hastaneye-kaldirildi-saglik-durumu-yakindan-takip-ediliyor-1106117730.html

türki̇ye

beyşehir

fatih

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayram, beyşehir, fatih, aydın