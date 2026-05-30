İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bayram dönüşü yola çıkacaklar dikkat: Karayollarında son durum
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculukları başlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüler için güncel yol durumu bilgilerini paylaştı. 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T08:46+0300
2026-05-30T08:46+0300
bayram
beyşehir
fatih
aydın
08:46 30.05.2026
Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yolculukları başlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüler için güncel yol durumu bilgilerini paylaştı.
Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte karayollarında hareketlilik arttı.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde, sürücülerin seyahat öncesinde güzergahlarındaki çalışma ve trafik düzenlemelerini dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Otoyollar ve i̇ki köprü gün sonuna kadar ücretsiz

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri, Kurban Bayramı dolayısıyla gün sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım çalışması

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Bu nedenle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaretleri ve yönlendirmelerine uymalarının önem taşıdığı belirtildi.

Birçok güzergâhta kontrollü ulaşım sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli noktalarda yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7'nci kilometresindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın yönünde trafik sağ şeritten kontrollü şekilde ilerliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46'ncı kilometrelerinde devam eden Turkuaz Köprülü Kavşağı çalışmaları kapsamında bazı bağlantı yolları trafiğe kapatılırken, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Sürücülerin dikkat etmesi gereken diğer noktalar

Yapım çalışmaları nedeniyle aşağıdaki güzergâhlarda da ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor:
Çanakkale-Çan yolu 25-26'ncı kilometreler
Ordu-Gölköy-Mesudiye yolu 46-49'uncu kilometreler
Göksun-Elbistan yolu 22-48'inci kilometreler
Bingöl-Solhan yolu 11-12'nci kilometreler
Öte yandan Nevşehir-Kayseri yolu 57-58'inci kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Derebucak yolunda uyarı

Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61'inci kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.
