Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumu yakından takip ediliyor

Ünlü gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar, Bodrum'da yaşadığı sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı. Haberi eski eşi oyuncu Deniz Uğur duyurdu. 30.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-30T07:05+0300

Gazeteci ve televizyon sunucusu Reha Muhtar, Bodrum'da rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Muhtar'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.Haberi Deniz Uğur duyurduReha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, eski eşi oyuncu Deniz Uğur tarafından yapıldı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldı. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeler ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımızı teşekkür ederiz.”Kalp yetmezliği teşhisi konulduPatronlar Dünyası'nın haberine göre, hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu bildirildi.Doktorların gözetiminde tedavisi devam eden Muhtar'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

