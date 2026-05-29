Zaharova: Köstence Başkonsolosluğunun kapatılmasına yanıt gecikmeyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya’nın Köstence’deki Rus başkonsolosluğunu kapatma kararına karşı “en kısa sürede” karşı tedbir... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-29T16:40+0300
16:19 29.05.2026 (güncellendi: 16:40 29.05.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya’nın Köstence’deki Rus başkonsolosluğunu kapatma kararına karşı “en kısa sürede” karşı tedbir alınacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya’nın Köstence’deki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğunu kapatma ve başkonsolosu “istenmeyen kişi” ilan etme kararına ilişkin açıklama yaptı.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Rus başkonsolosunun istenmeyen kişi ilan edilmesi ve başkonsolosluğun kapatılmasıyla ilgili karşı tedbirler gecikmeyecek” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Romanya’daki insansız hava aracı olayı sonrasında Avrupa Birliği’nden gelen tepkileri “yaygara” olarak nitelendirerek, asıl amacın, Brüksel tarafından finanse edilen Starobelsk'teki çocuk katliamı gibi Vladimir Zelenskiy'nin terör eylemlerinden dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu belirtti.
AB’nin Rusya’ya İHA suçlamaları hiçbir kanıtla desteklenmiyor
Zaharova, AB ülkelerindeki insansız hava aracı (İHA) olayları nedeniyle Rusya’ya yöneltilen suçlamaların hiçbir kanıtla desteklenmediğini söyledi.
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde bir yerlerde görülen insansız hava araçları hakkında duyduğumuz tüm suçlamalar delilsiz. Tek bir olgu, belge ya da tanıklık ortaya konulmadı.
Zaharova, kanıtların yalnızca Rus tarafıyla değil, AB vatandaşlarıyla da paylaşılmadığını belirterek, “Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları da, liderlerinin bu suçlayıcı söylemlerini neye dayandırdıklarını bilmek zorunda” değerlendirmesinde bulundu.
Daha önce Romanya Savunma Bakanlığı, Galați kentinde bir evin çatısına İHA düşmesi sonucu iki kişinin yaralandığını bildirmişti. Bükreş yönetimi, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuş, ancak iddiayı destekleyecek somut bir kanıt sunmamıştı.
Ayrıca, Rumen ordusunun İHA’yı radar sistemleriyle takip ettiği ancak düşmeden önce herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilmişti.