Merz: Romanya’daki İHA olayı sonrası NATO’nun doğu kanadı güçlendirilmeli
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya'nın Galați kentinde bir evin çatısına insansız hava aracı düşmesinin ardından, NATO'nun doğu kanadındaki askeri... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Romanya’nın doğusundaki Galați kentinde bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir binaya düşmesinin ardından, NATO’nun doğu kanadında askeri caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.Merz, “Almanya, NATO’daki müttefiklerimizi desteklemektedir. Bu olay, NATO’nun doğu kanadındaki pozisyonlarının güçlendirilmesi gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Romanya Savunma Bakanlığı, Galați kentinde bir evin çatısına İHA düşmesi sonucu iki kişinin yaralandığını bildirmişti. Bükreş yönetimi, olaydan Rusya’yı sorumlu tutmuş, ancak iddiayı destekleyecek somut bir kanıt sunmamıştı.Ayrıca, Rumen ordusunun İHA’yı radar sistemleriyle takip ettiği ancak düşmeden önce herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilmişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Romanya’nın Galați kentinde bir evin çatısına insansız hava aracı düşmesinin ardından, NATO’nun doğu kanadındaki askeri potansiyelinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
