Kronik yorgunluğun nedeni stres değil vitamin eksikliği olabilir

Folat (B9 vitamini) özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ve bazı bitkisel gıdalarda yaygın olarak bulunan önemli bir vitamindir. Ispanak, pazı, marul, brokoli ve Brüksel lahanası gibi koyu yeşil sebzeler folat açısından en zengin kaynaklar arasında yer alır. Baklagiller de önemli bir folat kaynağıdır.

Bunun yanı sıra bazı meyveler de folat içerir. Özellikle portakal, avokado, muz ve çilek gibi meyveler bu vitaminin alınmasına yardımcı olur. Kuruyemişler ve tohumlar da (özellikle ay çekirdeği ve fındık) daha düşük düzeyde olsa da folat içerir