Bulaşılık komplo teorileri Ebola salgınıyla mücadeleyi zorlaştırıyor: Ölü sayısı 264'e yükseldi

DSÖ verilerine göre salgında şu ana kadar en az 1.250 şüpheli vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti. Rubio, Ebola vakalaranın ülkeye girişine izin vermeyeceğini söyledi. Detaylar haberde...

2026-05-28T12:43+0300

Ebola salgınının yeniden başladığı Afrika'da yayılan komplo teorileri arasında en dikkat çekenleri, yardım kuruluşlarının daha fazla para almak için Ebola’yı bilerek yaydığı, salgının aslında uydurma olduğu ve maden kaynaklarına (özellikle altına) el koymak için kullanıldığı iddiaları. Yerel halkın bir kısmı ise Ebola’nın hiç var olmadığını, sadece yardım parası çalmak için ortaya atıldığını savunuyor.Yetkililere ve uluslararası yardım örgütlerine yönelik derin güvensizlik, salgının yayılmasını daha da tehlikeli hale getiriyor. Mercy Corps’un Kongo Ülke Direktörü Rose F. Tchwenko, “Bazı sakinler hastalığı tamamen uydurma olarak görüyor” dedi.Hastanelere saldırılar ve kaçışlarGeçen hafta Rwampara’da 30 yaşındaki popüler bir futbolcunun Ebola’dan öldüğüne inanmayan gençler, hastaneye saldırarak arkadaşlarının cesedini zorla aldı. Olay sırasında hastanede görev yapan sağlık çalışanları kaçmak zorunda kaldı ve altı şüpheli Ebola hastası da kaçtı.Bölge halkı, geleneksel cenaze törenlerini yapmadan defin yapmayı reddediyor. Yerel bir doktor, “Ölünün başında 1-2 gün kalıp yemek yiyip tören yapmak gelenek. Özellikle popüler biri için bunu yapmamak büyük tepki yaratıyor” dedi.Rubio: Ülkeye girmesine izin veremeyizABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dünkü kabine toplantısında, ABD'nin hiçbir Ebola vakasının ülkeye girmesine "izin veremeyeceğini ve vermeyeceğini" söyledi.ABD yönetiminin virüse akalanan Amerikan vatandaşlarını ülkeye almama ihtimali tepki yaratmıştı. Tedavisi olmayan suşSalgının Bundibugyo suşu olduğu belirtiliyor. Bu suşun ölüm oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Henüz onaylanmış bir aşı veya bu suşa özel ilaç bulunmuyor. Deneysel aşılar üzerinde çalışılıyor.DSÖ salgının uluslararası endişe kaynağı bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmişti.

