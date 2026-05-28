Vücut protein eksikliğini 'yeniden programlıyor': Bağırsaktan beyne giden gizli sistem keşfedildi

Araştırmacılar, vücutta protein eksikliği oluştuğunda bağırsakların beyne sinyal göndererek beslenme tercihlerini değiştirdiğini ortaya koydu. Çalışma, iştah... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T11:16+0300

Bilim insanları, bağırsak ile beyin arasında daha önce bilinmeyen bir iletişim sistemi keşfetti. Araştırmaya göre vücut protein eksikliği yaşadığında bağırsaklar beyne sinyal gönderiyor ve organizmayı ihtiyaç duyduğu amino asitleri aramaya yönlendiriyor.Güney Kore’deki Temel Bilimler Enstitüsü (IBS), Seul Ulusal Üniversitesi ve Ewha Kadın Üniversitesi’nden araştırmacıların ortak çalışması, protein eksikliğinin beslenme davranışını nasıl değiştirdiğini ortaya koydu. Bulgular 21 Mayıs’ta Science dergisinde yayımlandı.Araştırmacılar, bağırsakların protein eksikliğini iki farklı iletişim sistemiyle algıladığını belirledi. İlk sistem sinir ağı üzerinden hızlı çalışarak beynin temel amino asit eksikliğini kısa sürede fark etmesini sağlıyor. İkinci sistem ise hormonlar aracılığıyla daha yavaş ilerleyerek protein arayışını uzun süre devam ettiriyor.Çalışmada meyve sinekleri üzerinde yapılan deneylerde, protein eksikliği yaşayan canlıların bağırsaklarında “CNMa” adlı peptit hormonunun salgılandığı görüldü. Bu hormon hem bağırsak sinir hücrelerini aktive ederek doğrudan beyne sinyal gönderdi hem de kan dolaşımı yoluyla beyindeki protein arayışını güçlendirdi.Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de protein eksikliğinin sadece açlık hissini artırmaması oldu. Bilim insanları, bu sistemin özellikle besin tercihini değiştirdiğini belirtti.Protein eksikliği yaşayan canlıların şekerli gıdalara ilgisinin azaldığı, buna karşılık protein açısından zengin besinlere yönelimin arttığı gözlemlendi. Araştırmacılar, bağırsaktan gelen sinyallerin beyindeki şekere duyarlı sinir hücrelerini baskıladığını ifade etti.Çalışma ayrıca bağırsak mikrobiyotasının da süreçte önemli rol oynadığını ortaya koydu. Normal bağırsak bakterilerine sahip olmayan meyve sineklerinde amino asit arayışını yöneten beyin hücrelerinin çok daha güçlü aktive olduğu görüldü.Benzer sonuçların fare deneylerinde de gözlemlendiği aktarıldı. Protein eksikliği yaşayan farelerin de temel amino asitlere güçlü şekilde yöneldiği belirtildi.Araştırmacılar, keşfin obezite, metabolik hastalıklar ve yeme bozukluklarının anlaşılması açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.Uzmanlar, bağırsakların yalnızca sindirim organı olmadığını belirterek “Bağırsak, besin durumunu sürekli takip eden ve davranışlarımızı yönlendiren aktif bir algı sistemi gibi çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

bilim, seul ulusal üniversitesi, ewha kadın üniversitesi, bağırsak, beyin