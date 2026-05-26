Yeni araştırma: Düzenli fasulye ve soya tüketenlerde tansiyon riski daha düşük
Bilim insanları, düzenli olarak fasulye, mercimek ve soya ürünleri tüketen kişilerde yüksek tansiyon riskinin belirgin şekilde daha düşük olduğunu açıkladı... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T18:54+0300
Bilim insanları, bitkisel protein kaynaklarının kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.BMJ Nutrition Prevention & Health dergisinde yayımlanan analizde, düzenli olarak fasulye, nohut, mercimek, tofu ve soya ürünleri tüketen kişilerde yüksek tansiyon gelişme riskinin daha düşük olduğu belirtildi.Araştırma kapsamında ABD, Avrupa ve Asya’da yürütülen uzun dönemli 12 farklı çalışmadan elde edilen veriler incelendi.Risk yüzde 30 azaldıAraştırmacılar, en fazla baklagil tüketen kişilerde yüksek tansiyon riskinin yüzde 16 daha düşük olduğunu belirledi. Soya ürünlerinde ise risk azalmasının yüzde 19’a ulaştığı aktarıldı.Analize göre günlük yaklaşık 170 gram baklagil tüketen kişilerde risk azalması yüzde 30’a yaklaşırken, günlük 60-80 gram soya ürünü tüketiminin de tansiyon üzerinde güçlü etki gösterdiği bildirildi. Araştırmacılar, yaklaşık 100 gram baklagilin bir kase pişmiş fasulye, nohut veya mercimeğe denk geldiğini ifade etti.Bilim insanları bağırsak etkisine dikkat çektiAraştırmada, baklagiller ve soya ürünlerinin yüksek miktarda potasyum, magnezyum ve lif içermesinin tansiyon üzerinde olumlu etki oluşturabileceği belirtildi.Bilim insanları ayrıca bu besinlerdeki çözünür liflerin bağırsakta parçalanarak damarların gevşemesine yardımcı olabilecek maddeler üretebildiğini aktardı.Soya ürünlerinde bulunan izoflavon adlı bitkisel bileşiklerin de tansiyonu düşürmede rol oynayabileceği kaydedildi.Uzmanlardan dikkat çeken açıklamaNNEdPro Global Institute baş bilim insanı Sumantra Ray, araştırmanın bitki bazlı beslenmenin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli veriler sunduğunu söyledi.Ray, "Bu araştırma, baklagiller ve soyanın hipertansiyonun küresel yükünü azaltabilecek temel beslenme stratejileri arasında yer aldığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.Araştırmacılar, sonuçların güçlü olduğunu ancak farklı yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıklarının etkisini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
fasulye, yüksek tansiyon, tansiyon, baklagiller, soya
