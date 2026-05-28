Magyar: Macaristan, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat göndermeyecek

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşına herhangi bir silah veya askeri teçhizat... 28.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-28T21:56+0300

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna’ya askeri destek vermeyeceğini söyledi.Magyar, “Genel Sekretere, Macaristan’ın Rusya-Ukrayna savaşına hiçbir silah veya askeri teçhizat göndermeyeceğini bildirdim” diyerek, Budapeşte’nin çatışmaya doğrudan taraf olmak istemediğinin altını çizdi.Magyar ile Rutte, Macaristan’da hükümet değişiminin ardından perşembe günü Brüksel’de ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO çerçevesinde ittifak yükümlülükleri ve Ukrayna’ya yönelik destek politikalarının da ele alındığı belirtildi.

