Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/magyar-macaristan-ukraynaya-silah-ve-askeri-techizat-gondermeyecek-1106092083.html
Magyar: Macaristan, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat göndermeyecek
Magyar: Macaristan, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat göndermeyecek
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşına herhangi bir silah veya askeri teçhizat... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T21:56+0300
2026-05-28T21:56+0300
dünya
peter magyar
macaristan
nato
mark rutte
ukrayna
rusya
askeri destek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104966979_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_f15eab3f65f696429ea0697772c833e7.jpg
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna’ya askeri destek vermeyeceğini söyledi.Magyar, “Genel Sekretere, Macaristan’ın Rusya-Ukrayna savaşına hiçbir silah veya askeri teçhizat göndermeyeceğini bildirdim” diyerek, Budapeşte’nin çatışmaya doğrudan taraf olmak istemediğinin altını çizdi.Magyar ile Rutte, Macaristan’da hükümet değişiminin ardından perşembe günü Brüksel’de ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO çerçevesinde ittifak yükümlülükleri ve Ukrayna’ya yönelik destek politikalarının da ele alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/rusya-dis-istihbarat-baskani-nariskin-nato-buyuk-bir-savasa-hazirlaniyor-1106082603.html
macaristan
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0d/1104966979_336:0:2960:1968_1920x0_80_0_0_dde9babebca7c04d59c503939bf32975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter magyar, macaristan, nato, mark rutte, ukrayna, rusya, askeri destek
peter magyar, macaristan, nato, mark rutte, ukrayna, rusya, askeri destek

Magyar: Macaristan, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat göndermeyecek

21:56 28.05.2026
© AA / Jakub PorzyckiPeter Magyar
Peter Magyar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
© AA / Jakub Porzycki
Abone ol
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşına herhangi bir silah veya askeri teçhizat göndermeyeceğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna’ya askeri destek vermeyeceğini söyledi.
Magyar, “Genel Sekretere, Macaristan’ın Rusya-Ukrayna savaşına hiçbir silah veya askeri teçhizat göndermeyeceğini bildirdim” diyerek, Budapeşte’nin çatışmaya doğrudan taraf olmak istemediğinin altını çizdi.
Magyar ile Rutte, Macaristan’da hükümet değişiminin ardından perşembe günü Brüksel’de ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO çerçevesinde ittifak yükümlülükleri ve Ukrayna’ya yönelik destek politikalarının da ele alındığı belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narışkin: ‘NATO büyük bir savaşa hazırlanıyor’
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала