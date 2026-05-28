Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narışkin: ‘NATO büyük bir savaşa hazırlanıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, Uluslararası Güvenlik Temsilcileri Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda Batı'yı ve NATO'yu sert sözlerle... 28.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Narışkin, Uluslararası Güvenlik Temsilcileri Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda Batı'yı ve NATO'yu sert sözlerle hedef aldı.
SVR Başkanı Sergey Narışkin, Avrupa'da ‘savaş davullarının’ hiç olmadığı kadar yüksek sesle çaldığını belirterek küresel bir çatışma riskine karşı uyardı.
Narışkin’in açıklamalarından öne çıkan ana başlıklar şunlar:
NATO'nun savaş hazırlığı: NATO, Rusya sınırlarında askeri potansiyelini artırarak, altyapısını modernize ederek ve tatbikatları yoğunlaştırarak "Doğu'da" büyük bir silahlı çatışmaya pratik olarak hazırlanıyor.
İngiltere’ye suçlama: İngiltere, Avrupa'yı Rusya ile doğrudan bir çatışmaya aktif olarak kışkırtıyor. Narışkin, Avrupalı ortaklara seslenerek, "Eninde sonunda sizi aldatıp elini yıkayacak olan ikiyüzlü ve sinsi Albion ile iş yapmayın" çağrısında bulundu.
Avrupa ve Ukrayna krizi: Avrupa elitleri, Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik yollarla çözmek yerine süreci olabildiğince uzatmak istiyor. Brüksel, Rusya'nın gelecekte yağmalanması hayaliyle Kiev rejiminin terör, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine göz yumuyor.
Ukrayna'nın durumu: Avrupa, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir ‘koçbaşı’ olarak kullanarak yıprattı. Ukrayna'nın bu roldeki başarısızlığının en büyük nedeni ise yaşanan feci nüfus kaybı. Ayrıca Ukrayna'ya gönderilen silahlar şu an Avrupa'da serbestçe dolaşıyor ve uluslararası terör örgütlerinin eline geçiyor.
Zelenskiy ve gelecek öngörüsü: Küresel olarak barıştan uzak, uzun bir değişim dönemine girildiğini belirten Narışkin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için "Bir Hitler olamaz ama üçüncü sınıf bir filmde bu rolü oynayabilir" ifadelerini kullandı.