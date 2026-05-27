Trump yönetiminden Ebola planı: 'ABD’li hastalar Kenya’da tutulacak'

Sputnik Türkiye

Trump yönetiminin, Ebola virüsüne maruz kalan ABD vatandaşlarını ülkeye getirmek yerine Kenya’da gözlem ve tedavi altına almayı planladığı öne sürüldü. Plan... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T17:37+0300

ABD’de Trump yönetiminin, Ebola’ya maruz kalan vatandaşlar için yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. The New York Times’ın aktardığına göre yönetim, Ebola riski taşıyan ABD vatandaşlarını ülkeye geri getirmek yerine Kenya’da kurulacak özel tesislerde gözlem altında tutmayı ve tedavi etmeyi planlıyor.Daha önceki Ebola salgınlarında ABD vatandaşları özel sağlık merkezlerinde tedavi edilmek üzere ülkeye getiriliyordu.Uzmanlardan tepki geldiHabere göre ABD Halk Sağlığı Servisi personeline, Kenya’da görev yapmaları için eğitim veriliyor. İlk aşamada semptom gösteren kişilerin Avrupa’ya sevk edilmesi planlanırken, yeni plana göre tedavinin de Kenya’da yapılması hedefleniyor.Trump yönetiminden bir yetkili, ABD vatandaşlarının karantinaya alınabileceği veya tedavi edilebileceği bir tesisin Kenya’da kurulduğunu söyledi. Yetkili, her vakanın ayrıca ileri düzey tedavi gerekip gerekmediğine göre ayrı değerlendirileceğini belirtti.Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu Sağlık Güvenliği Merkezi Direktörü Dr. Tom Inglesby, plan karşısında şaşırdığını söyledi. Inglesby, "Onlara ABD’de mümkün olan en iyi bakımı sağlamak konusunda güçlü etik sorumluluğumuz var" dedi.Brown Üniversitesi halk sağlığı uzmanı Dr. Craig Spencer ise ABD vatandaşlarının Afrika’da bırakılmasını "kendi insanlarımıza karşı sorumluluğumuzun dramatik şekilde terk edilmesi" olarak değerlendirdi. Spencer, Kenya’daki tesislerin ABD’de Ebola için özel olarak oluşturulan merkezlerle aynı seviyeye ulaşmasının zor olduğunu söyledi.Salgın büyüyorDünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli Ebola salgınını uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre Kongo’da şimdiye kadar 906 şüpheli vaka, 105 doğrulanmış vaka ve 223 şüpheli ölüm kaydedildi.Uganda’da ise 7 vaka ve 1 ölüm doğrulandı.Mevcut salgının, 2013-2016 Batı Afrika Ebola salgınına neden olan türden farklı olan Bundibugyo ebolavirüsü kaynaklı olduğu belirtildi.

