IRC'den Ebola alarmı: 'Kayıtlardaki en ölümcül salgın olabilir'
Uluslararası Kurtarma Komitesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Vakaların hızla arttığı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
dünya
kongo
uganda
uluslararası kurtarma komitesi (irc)
kızılhaç
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde büyüyen Ebola salgınıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan peş peşe uyarılar geliyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), salgının mevcut hızla yayılması halinde “kayıtlardaki en ölümcül Ebola salgınına” dönüşebileceğini bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkede şu ana kadar 900’den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm kaydedildi. Salgının komşu Uganda’ya da yayıldığı aktarıldı.Aşı bulunmayan virüs paniği büyüttüYetkililer, salgının nadir görülen ‘Bundibugyo’ türü Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtti. Bu virüs türüne karşı doğrulanmış bir aşının bulunmamasının salgını kontrol altına alma çabalarını zorlaştırdığı ifade edildi.IRC Acil Durumlar Başkan Yardımcısı Bob Kitchen, "Uyarı işaretleri kırmızı yanıyor" dedi. Kitchen, "Doğu Kongo şu anda 2018-2020 salgınına kıyasla çok daha kırılgan ve hazırlıksız durumda. Üstelik mücadele için daha az kaynağa sahip" ifadelerini kullandı.Çatışmalar müdahaleyi zorlaştırıyorUluslararası Kurtarma Komitesi, bölgedeki silahlı çatışmalar ve küresel yardım fonlarındaki kesintilerin salgınla mücadeleyi zayıflattığını açıkladı.Geçen hafta salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde görev yapan üç Kızılhaç gönüllüsünün de şüpheli Ebola vakaları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kızılhaç, gönüllülerin cenazelerle ilgilenirken virüse yakalanmış olabileceğini duyurdu.Ebola; ateş, halsizlik, kusma, ishal ve bazı vakalarda kanama gibi belirtilerle ortaya çıkan ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.
kongo, uganda, uluslararası kurtarma komitesi (irc), kızılhaç, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola
13:10 27.05.2026
© AP Photo / Abbas DullehHealth workers carry the body of a man suspected of dying from the Ebola virus and left in the street
