IRC'den Ebola alarmı: 'Kayıtlardaki en ölümcül salgın olabilir'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Kurtarma Komitesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Vakaların hızla arttığı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T13:10+0300
dünya
kongo
uganda
uluslararası kurtarma komitesi (irc)
kızılhaç
dünya sağlık örgütü (dsö)
ebola
kongo, uganda, uluslararası kurtarma komitesi (irc), kızılhaç, dünya sağlık örgütü (dsö), ebola
Uluslararası Kurtarma Komitesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu. Vakaların hızla arttığı belirtilirken, uzmanlar yetersiz kaynak ve çatışmalar nedeniyle durumun kritik hale geldiğini açıkladı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde büyüyen Ebola salgınıyla ilgili uluslararası kuruluşlardan peş peşe uyarılar geliyor. Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), salgının mevcut hızla yayılması halinde “kayıtlardaki en ölümcül Ebola salgınına” dönüşebileceğini bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkede şu ana kadar 900’den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm kaydedildi. Salgının komşu Uganda’ya da yayıldığı aktarıldı.
Aşı bulunmayan virüs paniği büyüttü
Yetkililer, salgının nadir görülen ‘Bundibugyo’ türü Ebola virüsünden kaynaklandığını belirtti. Bu virüs türüne karşı doğrulanmış bir aşının bulunmamasının salgını kontrol altına alma çabalarını zorlaştırdığı ifade edildi.
IRC Acil Durumlar Başkan Yardımcısı Bob Kitchen, "Uyarı işaretleri kırmızı yanıyor" dedi. Kitchen, "Doğu Kongo şu anda 2018-2020 salgınına kıyasla çok daha kırılgan ve hazırlıksız durumda. Üstelik mücadele için daha az kaynağa sahip" ifadelerini kullandı.
Çatışmalar müdahaleyi zorlaştırıyor
Uluslararası Kurtarma Komitesi, bölgedeki silahlı çatışmalar ve küresel yardım fonlarındaki kesintilerin salgınla mücadeleyi zayıflattığını açıkladı.
Geçen hafta salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde görev yapan üç Kızılhaç gönüllüsünün de şüpheli Ebola vakaları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kızılhaç, gönüllülerin cenazelerle ilgilenirken virüse yakalanmış olabileceğini duyurdu.
Ebola; ateş, halsizlik, kusma, ishal ve bazı vakalarda kanama gibi belirtilerle ortaya çıkan ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.