Putin Kazakistan’da: 3 günlük resmi ziyaret başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'a üç günlük resmi ziyareti için Astana'ya ulaştı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra Avrasya... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T17:44+0300
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’a üç günlük resmi ziyareti için Astana’ya ulaştı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesindeki işbirliği ve bölgesel konular ele alınacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç günlük devlet ziyareti kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti. Putin’i taşıyan uçak, Astana’daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.
Kremlin’e göre, Putin’in Kazakistan’a yapacağı resmi ziyaret 27-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Rus lider, ziyareti sırasında Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısı çerçevesindeki etkinliklere de katılacak.
Görüşmelerde, Rusya-Kazakistan işbirliğinin siyasi, ticari-ekonomik, askeri-teknik, kültürel ve insani alanlar başta olmak üzere çeşitli boyutlarının ele alınması bekleniyor.
İki ülke liderlerinin ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile çok taraflı örgütler çerçevesinde işbirliğinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi.