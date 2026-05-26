Putin: Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'ya yapacağı ziyaret öncesinde kaleme aldığı "Rusya-Kazakistan: Avrasya'nın kalbindeki ittifak" başlıklı... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T22:49+0300

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde “Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak” başlıklı bir makale kaleme aldı. Rus lider, Moskova’nın Kazakistan’la çok yönlü müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlara dikkat çekti.Putin, yazısında, “Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ile çok boyutlu müttefiklik ilişkilerini her yönden geliştirmeye bundan sonra da hazırdır” ifadesine yer verdi. Rusya’da, etkili siyasi sistemi, istikrarlı ve dinamik şekilde büyüyen ekonomisiyle güçlü ve müreffeh Kazakistan’a büyük saygı duyulduğunu vurguladı.Moskova ile Astana’nın uzun süredir birbirlerinin başlıca ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Putin, son yıllarda iki ülke arasında ihracat ve ithalat hacimlerinin yüksek seviyelerde korunmaya devam ettiğinin altını çizdi.Putin, ikili iş birliğine ilişkin şu başlıklara dikkat çekti:Putin, Rusya ile Kazakistan’ı “gerçek anlamda sağlam dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliği bağlarının” birleştirdiğini vurgulayarak, bu ilişkilerin temelinde ortak tarih, iç içe geçmiş kültürler ve insani bağlar bulunduğunu kaydetti.

