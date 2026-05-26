Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/putin-rusya-kazakistan-avrasyanin-kalbindeki-ittifak-1106049790.html
Putin: Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak
Putin: Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’ya yapacağı ziyaret öncesinde kaleme aldığı “Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak” başlıklı... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T22:49+0300
2026-05-26T22:49+0300
dünya
vladimir putin
makale
kazakistan
rusya
avrasya
soyuz
i̇şbirliği
dostluk
enerji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393749_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_490163634d7b6253b528a1855e3350a8.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde “Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak” başlıklı bir makale kaleme aldı. Rus lider, Moskova’nın Kazakistan’la çok yönlü müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlara dikkat çekti.Putin, yazısında, “Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ile çok boyutlu müttefiklik ilişkilerini her yönden geliştirmeye bundan sonra da hazırdır” ifadesine yer verdi. Rusya’da, etkili siyasi sistemi, istikrarlı ve dinamik şekilde büyüyen ekonomisiyle güçlü ve müreffeh Kazakistan’a büyük saygı duyulduğunu vurguladı.Moskova ile Astana’nın uzun süredir birbirlerinin başlıca ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Putin, son yıllarda iki ülke arasında ihracat ve ithalat hacimlerinin yüksek seviyelerde korunmaya devam ettiğinin altını çizdi.Putin, ikili iş birliğine ilişkin şu başlıklara dikkat çekti:Putin, Rusya ile Kazakistan’ı “gerçek anlamda sağlam dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliği bağlarının” birleştirdiğini vurgulayarak, bu ilişkilerin temelinde ortak tarih, iç içe geçmiş kültürler ve insani bağlar bulunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/putin-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-telefonda-gorustu-1105793009.html
kazakistan
rusya
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076393749_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_19826ca14deafb6497e67351524551f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, makale, kazakistan, rusya, avrasya, soyuz, i̇şbirliği, dostluk, enerji, i̇ttifak, rosatom
vladimir putin, makale, kazakistan, rusya, avrasya, soyuz, i̇şbirliği, dostluk, enerji, i̇ttifak, rosatom

Putin: Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak

22:49 26.05.2026
© FotoğrafRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza anlaşma masa
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imza anlaşma masa - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’ya yapacağı ziyaret öncesinde kaleme aldığı “Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak” başlıklı makalesinde, Moskova’nın Kazakistan’la çok yönlü müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde “Rusya-Kazakistan: Avrasya’nın kalbindeki ittifak” başlıklı bir makale kaleme aldı. Rus lider, Moskova’nın Kazakistan’la çok yönlü müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlara dikkat çekti.
Putin, yazısında, “Rusya Federasyonu, Kazakistan Cumhuriyeti ile çok boyutlu müttefiklik ilişkilerini her yönden geliştirmeye bundan sonra da hazırdır” ifadesine yer verdi. Rusya’da, etkili siyasi sistemi, istikrarlı ve dinamik şekilde büyüyen ekonomisiyle güçlü ve müreffeh Kazakistan’a büyük saygı duyulduğunu vurguladı.
Moskova ile Astana’nın uzun süredir birbirlerinin başlıca ticaret ortakları arasında yer aldığını belirten Putin, son yıllarda iki ülke arasında ihracat ve ithalat hacimlerinin yüksek seviyelerde korunmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Putin, ikili iş birliğine ilişkin şu başlıklara dikkat çekti:
Rusya ve Kazakistan arasında enerji alanındaki işbirliği geliştiriliyor; Kazakistan’ın sürdürülebilir enerji arzı için gaz iletim altyapısının genişletilmesi planlanıyor.
Sivil nükleer enerji alanındaki “amiral gemisi proje”, “Rosatom”un katılımıyla Kazakistan’da ilk nükleer güç santralinin inşası olarak tanımlanıyor.
Uzay alanında ise iki ülke, Rusya-Kazakistan ortak orta sınıf “Soyuz-5/Sunkar” roketinin ilk fırlatmasını gerçekleştirerek önemli bir adım attı.
Putin, Rusya ile Kazakistan’ı “gerçek anlamda sağlam dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliği bağlarının” birleştirdiğini vurgulayarak, bu ilişkilerin temelinde ortak tarih, iç içe geçmiş kültürler ve insani bağlar bulunduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2026
DÜNYA
Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
17 Mayıs, 12:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала