'İnsanlık, Dünya’nın sürdürülebilir sınırlarını çoktan aştı'

Flinders Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni araştırmaya göre insanlık, Dünya’nın sürdürülebilir sınırlarını çoktan aşmış olabilir. Çalışma, mevcut nüfus... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T12:21+0300

Flinders Üniversitesi tarafından yürütülen ve çevre bilimi ve iklim değişikliği alanında araştırmalar yayımlayan “Environmental Research Letters” dergisindeki yeni araştırma, insanlığın Dünya’nın taşıma kapasitesini aşmış olabileceği uyarısında bulundu.Araştırmada, dünya nüfusunun ve kaynak tüketiminin son 200 yıldaki değişimi incelendi. Bilim insanları, özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki baskıyı hızla artırdığını belirtti.Dünya’nın taşıma kapasitesi alarm veriyorKüresel ekoloji uzmanı Corey Bradshaw, mevcut kaynak kullanım hızının Dünya’nın doğal yenilenme kapasitesini aştığını söyledi. Bradshaw, “Dünya, kaynakları kullanma biçimimize artık yetişemiyor. Bugünkü talebi bile büyük değişiklikler olmadan sürdürebilmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.Araştırmaya göre dünya nüfusu 1950’lere kadar hızla büyürken, bu büyüme teknolojik gelişme ve enerji kullanımındaki artışla desteklendi. Ancak 1960’lardan itibaren nüfus artış hızında yavaşlama başladı. Bilim insanları, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde dünya nüfusunun 2060’lı veya 2070’li yıllarda 11,7 ila 12,4 milyar arasında zirve yapabileceğini öngörüyor.Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, Dünya’nın sürdürülebilir biçimde destekleyebileceği nüfusun bugünkünden çok daha düşük olduğu yönündeki hesaplama oldu.Araştırmacılar, herkesin “ekolojik sınırlar içinde ve ekonomik olarak güvenli” yaşam sürdürebilmesi için sürdürülebilir dünya nüfusunun yaklaşık 2,5 milyar civarında olması gerektiğini savundu. Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 8,3 milyar olduğu düşünüldüğünde, araştırmacılar bu farkın küresel ölçekte aşırı tüketimi ortaya koyduğunu belirtti.Bilim insanları tüketim alışkanlıklarının değişmesini istiyorÇalışmada ayrıca fosil yakıt kullanımının, gıda üretimi ve sanayi büyümesini destekleyerek ekolojik baskının etkilerini geçici olarak gizlediği ancak aynı zamanda iklim değişikliği, çevre kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandırdığı ifade edildi.Araştırmacılar, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde gıda ve su güvenliği sorunlarının derinleşebileceği, iklim krizinin şiddetlenebileceği ve toplumsal eşitsizliklerin artabileceği uyarısında bulundu.Uzmanlar, çözüm için enerji tüketimi, arazi kullanımı ve üretim modellerinde büyük değişikliklere ihtiyaç olduğunu belirtirken, daha düşük tüketim seviyeleri ve dengeli nüfus artışının hem insanlar hem de gezegen için daha sürdürülebilir sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

