NASA’dan Ay üssü için yeni adım: Kalıcı yaşam planı açıklandı
Sputnik Türkiye
NASA, Ay'da kalıcı üs kurma hedefi kapsamında kullanılacak robotik araçlar, insansız iniş sistemleri ve keşif dronlarına ilişkin yeni planlarını açıkladı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T10:25+0300
NASA, Ay’da kalıcı insan varlığı oluşturma planı kapsamında geliştirilecek yeni araç ve sistemlerin detaylarını paylaştı. Açıklanan projede robotik iniş araçları, zıplayarak hareket eden keşif dronları ve astronot taşıyabilecek yüzey araçları yer aldı.ABD yönetimi, Donald Trump görevden ayrılmadan önce Amerikalıları yeniden Ay’a göndermeyi hedefliyor.NASA, mart ayında Ay’ın güney kutbunda nükleer ve güneş enerjisiyle çalışacak kalıcı bir üs kurulması için yaklaşık 20 milyar dolarlık program başlatıldığını duyurmuştu. Kurumun yöneticisi Jared Isaacman, yeni projelerin ABD’nin “Ay’ı bir daha asla bırakmayacağını” gösterdiğini söyledi.Plan kapsamında ilk aşamada Ay yüzeyini haritalandıracak robotik iniş araçları ve keşif dronları kullanılacak. Daha sonra astronotların Ay yüzeyinde uzun mesafe seyahat edebilmesini sağlayacak araçlar devreye alınacak.NASA, Blue Origin tarafından geliştirilen “Endurance” adlı iniş aracının hassas iniş yapabilmesi ve otonom şekilde hareket edebilmesini hedeflendiğini açıkladı. Astrobotic’in “Griffin-1” aracı ise Ay’ın güney kutbundaki Nobile Krateri’ne gönderilecek.NASA, 2029’a kadar yaklaşık 25 fırlatma gerçekleştirmeyi ve Ay yüzeyine toplam 4 ton yük ulaştırmayı planlıyor. Son aşamada ise 2032 itibarıyla astronotların “yarı kalıcı” yaşam alanlarında Ay’da yaşayabilmesi hedefleniyor.Ancak uzmanlar, takvimin oldukça iddialı olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle SpaceX tarafından geliştirilen “Starship Human Landing System” projesinde yaşanan gecikmelerin insanlı Ay görevlerini zorlaştırabileceği belirtiliyor.Çin, 2030 yılına kadar Ay’a insan indirme planını sürdürürken, bu hafta Shenzhou-23 uzay aracını fırlatarak taykonotları Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.
NASA, Ay’da kalıcı üs kurma hedefi kapsamında kullanılacak robotik araçlar, insansız iniş sistemleri ve keşif dronlarına ilişkin yeni planlarını açıkladı. ABD’nin hedefi, 2032’ye kadar Ay’ın güney kutbunda yarı kalıcı yaşam alanı oluşturmak.
