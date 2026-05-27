https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/nasadan-ay-ussu-icin-yeni-adim-kalici-yasam-plani-aciklandi-1106055011.html

NASA’dan Ay üssü için yeni adım: Kalıcı yaşam planı açıklandı

NASA’dan Ay üssü için yeni adım: Kalıcı yaşam planı açıklandı

Sputnik Türkiye

NASA, Ay’da kalıcı üs kurma hedefi kapsamında kullanılacak robotik araçlar, insansız iniş sistemleri ve keşif dronlarına ilişkin yeni planlarını açıkladı... 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T10:25+0300

2026-05-27T10:25+0300

2026-05-27T10:25+0300

yaşam

ay

nasa

spacex

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/07/1104838999_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38212080d64287941a74b4d7e225f45f.jpg

NASA, Ay’da kalıcı insan varlığı oluşturma planı kapsamında geliştirilecek yeni araç ve sistemlerin detaylarını paylaştı. Açıklanan projede robotik iniş araçları, zıplayarak hareket eden keşif dronları ve astronot taşıyabilecek yüzey araçları yer aldı.ABD yönetimi, Donald Trump görevden ayrılmadan önce Amerikalıları yeniden Ay’a göndermeyi hedefliyor.NASA, mart ayında Ay’ın güney kutbunda nükleer ve güneş enerjisiyle çalışacak kalıcı bir üs kurulması için yaklaşık 20 milyar dolarlık program başlatıldığını duyurmuştu. Kurumun yöneticisi Jared Isaacman, yeni projelerin ABD’nin “Ay’ı bir daha asla bırakmayacağını” gösterdiğini söyledi.Plan kapsamında ilk aşamada Ay yüzeyini haritalandıracak robotik iniş araçları ve keşif dronları kullanılacak. Daha sonra astronotların Ay yüzeyinde uzun mesafe seyahat edebilmesini sağlayacak araçlar devreye alınacak.NASA, Blue Origin tarafından geliştirilen “Endurance” adlı iniş aracının hassas iniş yapabilmesi ve otonom şekilde hareket edebilmesini hedeflendiğini açıkladı. Astrobotic’in “Griffin-1” aracı ise Ay’ın güney kutbundaki Nobile Krateri’ne gönderilecek.NASA, 2029’a kadar yaklaşık 25 fırlatma gerçekleştirmeyi ve Ay yüzeyine toplam 4 ton yük ulaştırmayı planlıyor. Son aşamada ise 2032 itibarıyla astronotların “yarı kalıcı” yaşam alanlarında Ay’da yaşayabilmesi hedefleniyor.Ancak uzmanlar, takvimin oldukça iddialı olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle SpaceX tarafından geliştirilen “Starship Human Landing System” projesinde yaşanan gecikmelerin insanlı Ay görevlerini zorlaştırabileceği belirtiliyor.Çin, 2030 yılına kadar Ay’a insan indirme planını sürdürürken, bu hafta Shenzhou-23 uzay aracını fırlatarak taykonotları Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260522/mars-bu-kez-cok-farkli-gorundu-1105942319.html

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, nasa, spacex