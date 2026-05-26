Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/ukraynada-olulerin-seferberlige-alindigi-ortaya-cikti-1106033629.html
Ukrayna'da ölülerin 'seferberliğe alındığı' ortaya çıktı
Ukrayna'da ölülerin 'seferberliğe alındığı' ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında ciddi bir zorlukla karşı karşıya olan Ukrayna'nın en azından seferberlik sürecinde başarılı olduğunu gösterebilmek için çetrefilli... 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T12:48+0300
2026-05-26T12:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
avrupa
ukrayna
lviv
ukrayna başsavcılığı
seferberlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322557_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_515c8ffca355819ff4076aef0dd27f00.jpg
Ukrayna'da, seferberlik planının başarıyla tamamlandığını rapor etmek amacıyla ölülerin sahte işlemlerle silah altına alınmış kişiler listesine eklendiği ortaya çıktı.Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, listelere ölen kişilerin isimlerinin yanı sıra halihazırda askerlik hizmetine devam edenler, askeri akademilerde eğitim görenler ve yaş haddinden dolayı zorunlu askerlik kapsamına girmeyenler de eklendi. Listede, olmaması gereken yaklaşık 300 kişinin adı bulunuyor.Olayla ilgili olarak Transkarpatya ve Lviv bölgelerindeki askerlik şubelerinde görevli üç personel hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı.Daha önce Ukrayna askeri istihbarat başkanı Budanov, gönüllülerin tükendiğinden ve seferberlik artırılmadığı takdirde ülkenin 'çökeceğinden' dert yanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/rusya-savas-ucaklarinin-ihracati-icin-masada-1106029617.html
ukrayna
lviv
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322557_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_060c23914c585963d01ce47462a421e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, avrupa, ukrayna, lviv, ukrayna başsavcılığı, seferberlik
haberler, avrupa, ukrayna, lviv, ukrayna başsavcılığı, seferberlik

Ukrayna'da ölülerin 'seferberliğe alındığı' ortaya çıktı

12:48 26.05.2026
© AP Photo / Andrew MarienkoA Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko)
A Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Andrew Marienko
Abone ol
Muharebe sahasında ciddi bir zorlukla karşı karşıya olan Ukrayna'nın en azından seferberlik sürecinde başarılı olduğunu gösterebilmek için çetrefilli yöntemlere başvurduğu görüldü.
Ukrayna'da, seferberlik planının başarıyla tamamlandığını rapor etmek amacıyla ölülerin sahte işlemlerle silah altına alınmış kişiler listesine eklendiği ortaya çıktı.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, listelere ölen kişilerin isimlerinin yanı sıra halihazırda askerlik hizmetine devam edenler, askeri akademilerde eğitim görenler ve yaş haddinden dolayı zorunlu askerlik kapsamına girmeyenler de eklendi. Listede, olmaması gereken yaklaşık 300 kişinin adı bulunuyor.

Olayla ilgili olarak Transkarpatya ve Lviv bölgelerindeki askerlik şubelerinde görevli üç personel hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı.

Daha önce Ukrayna askeri istihbarat başkanı Budanov, gönüllülerin tükendiğinden ve seferberlik artırılmadığı takdirde ülkenin 'çökeceğinden' dert yanmıştı.
5. nesil Sukhoi Su-57 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2026
SAVUNMA
Rusya, savaş uçaklarının ihracatı için masada: Aralarında yeni nesil Su-57 de var
11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала