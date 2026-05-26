Ukrayna'da ölülerin 'seferberliğe alındığı' ortaya çıktı

Muharebe sahasında ciddi bir zorlukla karşı karşıya olan Ukrayna'nın en azından seferberlik sürecinde başarılı olduğunu gösterebilmek için çetrefilli... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-26T12:48+0300

Ukrayna'da, seferberlik planının başarıyla tamamlandığını rapor etmek amacıyla ölülerin sahte işlemlerle silah altına alınmış kişiler listesine eklendiği ortaya çıktı.Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, listelere ölen kişilerin isimlerinin yanı sıra halihazırda askerlik hizmetine devam edenler, askeri akademilerde eğitim görenler ve yaş haddinden dolayı zorunlu askerlik kapsamına girmeyenler de eklendi. Listede, olmaması gereken yaklaşık 300 kişinin adı bulunuyor.Olayla ilgili olarak Transkarpatya ve Lviv bölgelerindeki askerlik şubelerinde görevli üç personel hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatıldı.Daha önce Ukrayna askeri istihbarat başkanı Budanov, gönüllülerin tükendiğinden ve seferberlik artırılmadığı takdirde ülkenin 'çökeceğinden' dert yanmıştı.

