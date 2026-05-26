Rusya, savaş uçaklarının ihracatı için masada: Aralarında yeni nesil Su-57 de var
2026-05-26T11:32+0300
11:32 26.05.2026 (güncellendi: 11:46 26.05.2026)
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), yabancı ortaklarla Su-34 bombardıman uçaklarının yanı sıra Su-35 ve 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.
Rusya, askeri havacılık sanayiinin önde gelen savaş uçaklarını ihraç etmek için diplomatik ve ticari temaslarını hızlandırdı.
Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında açıklama yapan FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Su-34, Su-35 ve Su-57 modellerine yönelik dış talebin arttığını belirtti.
‘Lider ortaklarla görüşmeler sürüyor’
FSVTS Direktörü Şugayev, Rus savaş uçaklarına olan küresel ilginin ivme kazandığı vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:
"Su-34, Su-35 ve Su-57 uçaklarına olan ilgi artmaya devam ediyor. Şu anda Rusya'nın önde gelen bir dizi yabancı ortağıyla bu askeri ürünlerin sevkiyatına yönelik müzakereler yürütülüyor."
‘Savaş sahasındaki performans referans oldu’
Açıklamada, söz konusu uçakların, Ukrayna'da ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Uçakların harekat şartlarda yüksek taktik ve teknik özelliklerini başarıyla kanıtladığı, bunun da yabancı alıcıların dikkatini çekmede önemli bir referans olduğu aktarıldı.
Pazarlama faaliyetleri hız kazandı
Rus askeri havacılık ürünlerini dış pazara sunmak için aktif bir pazarlama stratejisi izlendiğini belirten Şugayev, potansiyel alıcılar için özel gösteri uçuşları ve demonstrasyonlar organize edildiğini de sözlerine ekledi.
Dünyanın en iyileri arasında:
Su-34: Rusya'nın çift motorlu, taktik avcı-bombardıman uçağı.
Su-35: Havada üstünlük sağlamak amacıyla geliştirilen, 4++ nesil çok amaçlı savaş uçağı.
Su-57: Rusya'nın hayalet uçak (stealth) teknolojisine sahip ilk ve tek 5. nesil çok amaçlı savaş uçağı.