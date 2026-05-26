Rusya, savaş uçaklarının ihracatı için masada: Aralarında yeni nesil Su-57 de var

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), yabancı ortaklarla Su-34 bombardıman uçaklarının yanı sıra Su-35 ve 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının... 26.05.2026, Sputnik Türkiye

Rusya, askeri havacılık sanayiinin önde gelen savaş uçaklarını ihraç etmek için diplomatik ve ticari temaslarını hızlandırdı. Moskova bölgesinde düzenlenen Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında açıklama yapan FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Su-34, Su-35 ve Su-57 modellerine yönelik dış talebin arttığını belirtti.‘Lider ortaklarla görüşmeler sürüyor’FSVTS Direktörü Şugayev, Rus savaş uçaklarına olan küresel ilginin ivme kazandığı vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:‘Savaş sahasındaki performans referans oldu’Açıklamada, söz konusu uçakların, Ukrayna'da ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Uçakların harekat şartlarda yüksek taktik ve teknik özelliklerini başarıyla kanıtladığı, bunun da yabancı alıcıların dikkatini çekmede önemli bir referans olduğu aktarıldı.Pazarlama faaliyetleri hız kazandıRus askeri havacılık ürünlerini dış pazara sunmak için aktif bir pazarlama stratejisi izlendiğini belirten Şugayev, potansiyel alıcılar için özel gösteri uçuşları ve demonstrasyonlar organize edildiğini de sözlerine ekledi.

