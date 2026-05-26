Kira krizi yeni trend yarattı: Ev yerine otelde yaşam
Artan kira fiyatları ve yaşam maliyetleri, halkı alternatif barınma yöntemlerine yönlendirmeye başladı. Son dönemde birçok kişi, ev kiralamak yerine uzun...
2026-05-26T18:42+0300
kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, kira beyannamesi, otel, otel odası
Artan kira fiyatları ve yaşam maliyetleri, halkı alternatif barınma yöntemlerine yönlendirmeye başladı. Son dönemde birçok kişi, ev kiralamak yerine uzun süreli otel konaklamasını tercih ediyor.
Büyük şehirlerde yükselen kira bedelleri, depozito, emlakçı komisyonu, aidat ve fatura gibi ek masraflar nedeniyle oteller, bazıları için daha ekonomik bir seçenek haline geldi.
Uzun süreli konaklamalarda uygulanan indirimli fiyatlar hakkında Show Haber’e konuşan otel müdürü Volkan Piri, “Normalde oda fiyatımız tek kişi için oda-kahvaltı dahil günlük 4 bin lira. Ancak uzun süreli konaklamalarda bu rakam günlük bin 750 TL’ye kadar düşebiliyor. Bugün 1+1 evlerin kiraları 50-60 bin TL seviyesinde olduğu için otelde kalmak insanlara daha cazip geliyor. Şu anda otelimizde bir yıl boyunca konaklayan sabit misafirlerimiz var” dedi.
Piri, otellerin sunduğu hizmetlerin de bu tercihte etkili olduğunu ifade ederek, “Fatura yok, temizlik yok, kahvaltı derdi yok. Gün içindeki çay ve kahveler de otelimizin ikramı oluyor. Ayrıca misafirler spa ve masaj gibi otel imkanlarından da yararlanabiliyor” diye konuştu.