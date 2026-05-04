Kira zammı belli oldu: Mayıs ayı artış oranı açıklandı
2026-05-04T10:05+0300
10:05 04.05.2026 (güncellendi: 10:17 04.05.2026)
Mayıs 2026 kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. TÜİK’in 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenen oran, ev ve iş yeri kiralarında uygulanacak zam sınırını oluşturuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasıyla birlikte, konut ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da belirlenmiş oldu. Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu.
Mayıs kira zammı ne kadar?
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında mayıs ayında kira artış oranı yüzde 32,43 olarak belirlendi.
Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.
Kira zammı nasıl hesaplanır?
Mevcut uygulamaya göre kira zam oranı, artış yapılacak aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor.
Bu oran, kiracılara uygulanabilecek maksimum artış sınırını oluşturuyor. Yasal düzenlemeye göre, mal sahipleri TÜFE ortalamasına eşit veya daha düşük oranda zam yapabiliyor. Belirlenen oran, kira artışlarında üst sınır olarak uygulanıyor.