Fatih'te otel yangını: 1 ölü
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
2026-05-26T17:27+0300
Topkapı Mahallesi’nde bulunan bir otelde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından otelde yapılan incelemede, 32 yaşındaki H.E.G. isimli kişinin kaldığı odada yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
